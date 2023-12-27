محمد بن سلمان في زيارة نادرة للمفتي.. العساكر وثق حديثهما بالفيديو

وطن – زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر مقطعاً مصوراً لولي العهد مع مفتي السعودية وهما يتبادلان الحديث فيما قام ابن سلمان بتقبيل آل الشيخ من رأسه.

وشارك العساكر أيضاً صورة لولي العهد ومفتي المملكة وأشار إلى أنها من زيارة محمد بن سلمان للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. pic.twitter.com/WLk2UA5r9C — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 27, 2023



ويرى في المقطع الذي نشره بدر العساكر، ولي العهد وهو يدخل منزل المفتي العام للمملكة، وعندما علم عبد العزيز آل الشيخ بتواجده هم ليقف ليسارع ابن سلمان إليه ويمنعه من الوقوف.

ثم ظهر ولي العهد وهو يقبل رأسه ويقول له “استرح يا شيخ”، ويسأله المفتي عن أحواله فيجيبه محمد بن سلمان: “الحمد لله.. على ما تحب .. الله يسلمك.”

مفتي السعودية يتجاهل غزة!

يذكر أن آخر ظهور لمفتي المملكة العربية السعودية تجاهل فيه آل الشيخ التعليق على ما يجري من مجازر وحشية بحق الفلسطينيين في غزة أو على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووصف الكثير من المتابعين تلك المواقف بالمخزية ووجهوا انتقادات لاذعة لكل من يتماشى أو يبرر لسياسات السعودية الحالية بقيادة محمد بن سلمان.

وكان لمفتي المملكة فتاوى سابقة لصالح السلطات السعودية ضد قطر أثناء فترة حصارها الجائر، بعكس علماء آخرين تم اعتقالهم وتغييبهم لمجرد أن تحدثوا عن ضرورة التوحد الخليجي ونبذ التفرقة بين الأشقاء الخليجيين والعرب مثل الداعية سلمان العودة وغيره.

آل الشيخ يُفتي على هوى ابن سلمان

ويرى متابعون أن ذلك دليل بسيط يكشف سبب صمت أو تجاهل مفتي السعودية لأحداث فلسطين وإدانة جرائم الاحتلال، فهو يتحدث بما يتماشى مع هوى محمد بن سلمان حاكم المملكة الفعلي.

يذكر أن عبد العزيز آل الشيخ تحدث في ظهوره الأخير وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن “مبادرات وبرامج تحرص عليها الشريعة، بلزوم الجماعة وأخذ الفتوى من مصادرها والتحذير من المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم” دون أي تطرق لواقع الناس وأوضاعهم في المملكة.