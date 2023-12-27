عقوبة الزمالك بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية

وطن- اعتذر فريق الزمالك عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية لكرة القدم، المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

وقال نادي الزمالك في بيان له بشأن بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، ” نعتذر عن المشاركة في كأس الرابطة، لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة”.

اعتذار الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية

وأضاف بيان النادي، “الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر تدريب في الإمارات، يتخلله المشاركة في دورة أبو ظبي الودية”.

ويشارك الزمالك في دورة كأس دبي للتحدي خلال الفترة ما بين 26 – 28 من شهر يناير المقبل، برفقة الرجاء البيضاوي المغربي وأهلي جدة السعودي ووهان تاونز الصيني.

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عقوبة الزمالك المصري

وبحسب قوانين لائحة بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية لكرة القدم، تنص على تغريم نادي الزمالك مبلغ مليون جنيه مصري ( أي ما يعادل 32 ألف دولار)، بسبب قرار اعتذاره عن المشاركة في البطولة وهي المكافأة المالية التي يتلقاها في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنص لائحة كأس الرابطة المصرية، ” في حال اعتذر نادٍ عن عدم المشاركة في كأس الرابطة قبل إجراء القرعة، يخصم منه مبلغ وقدره مليون جنيه وهي قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري المصري، أما في حال انسحابه بعد إجراء القرعة توقع عليه غرامة تقدر ب2 مليون جنيه مصري”.

الزمالك يشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير بجانب كلًا من الرجاء المغربي والأهلي السعودي و ووهان ثري تاونز الصيني 🏹#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/7sPBqHwgFt — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 26, 2023

وكان نادي الزمالك المصري قد اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية قبل إجراء القرعة، وهو ما يعرض الفريق للحرمان من المكافأة المالية من مسابقة الدوري المصري وهي مليون جنيه مصري.

وكان الغريم الأهلي المصري، قد أعلن في وقت سابق عن اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية، نتيجة تلاحم المباريات وإجهاد اللاعبين بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

يذكر بأن فريق الزمالك يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بيراميدز برصيد 17 نقطة للموسم الجاري.