جندي احتياط إسرائيلي عائد من الشجاعية يبكي أمام الكنيست.. كلماته أثارت ضجة (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو لجندي احتياط إسرائيلي عائد من القتال في جبهة الشجاعية في قطاع غزة، وهو يبكي أمام لجنة المالية في الكنيست.

وقال الجندي الذي يدعى لئيور موشايف، وهو يتحدث إلى الحاضرين: “نحن نقاتل بالنيابة عنكم في غزة، انهارت جميع أعمالنا، ليس لدي مال لشراء حليب لطفلتي، وثلاجتي فارغة”.

“أقاتل نيابة عنكم وليس لديّ مال لشراء حليب لطفلتي”.. جندي احتياط إسرائيلي يبكي أمام الكنيست#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bnVmPI6O8s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وأضاف أنه جُند وأخاه في السابع من أكتوبر، هو في لواء غولاني وشقيقه في الشمال تحت قصف الصواريخ، مشيرا إلى أنّه قاتل قبل أيام في الشجاعية ويبدو أنه سيعود مجددًا إلى هناك.

وتابع: “لقد انهرنا، لم نفكر مرتين عندما تم تجنيدنا في اليوم الأول”، وأشار إلى انهيار عمله، وصف وضعه بأنه كارثي، قائلًا: “عندما أخرج لا أدري كيف أقوم بتمويل يومي، أخاف أن أدفع حليب طفلتي ببطاقة الاعتماد. الثلاجة فارغة”.

وأشار إلى أنه لم يتلقَ شيكلًا واحدًا، بينما يقوم بالمخاطرة بحياته والرصاص يمر من فوق رأسه.

وأثارت تصريحات الجندي ضجة في الداخل الإسرائيلي لا سيما على صعيد الأصوات التي تطالب بوقف الحرب على غزة، واتخاذ مسار المفاوضات لإعادة الأسرى والمحتجزين من غزة.

خسائر قوية لجيش الاحتلال في غزة

ويواصل جيش الاحتلال تكبُّد خسائر كبيرة خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال، الأربعاء، بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أعلن مسبقا مقتل خمسة ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، بجانب إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

واستنادا إلى البيانات الأخيرة، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 170 ضابطا وجنديا سقطوا في العملية البرية في قطاع غزة والتي بدأت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في حين أن العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فارتفع إلى 498 بين ضابط وجندي.

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