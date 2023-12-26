هل تُسلم تركيا حاكم المطيري للكويت بعد اعتقاله لينفذ حكم المؤبد؟

وطن – اعتقلت السلطات التركية، الاثنين، الأكاديمي الكويتي البارز الدكتور حاكم المطيري، رئيس حزب الأمة وأستاذ التفسير والحديث، على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل الكويت والتي تعرف إعلاميا باسم “قضية تسريبات خيمة القذافي”.

وكان القضاء الكويتي أدانه في هذه القضية عام 2021 بأحكام تصل إلى المؤبد، بينما ينفي المطيري هذه التهم ويصف هذه الأحكام بأنها مسيسة ومصادرة لحرية الرأي.

تفاصيل اعتقال حاكم المطيري في تركيا

وأعلن القائمون على إدارة حساب حاكم المطيري بمنصة “إكس” خبر اعتقاله في تغريدة أثارت جدلا واسعا.

وجاء في نصها بحسب ما رصدت (وطن): “تم اليوم الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

حجز الأستاذ الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت، من قبل الأمن التركي على خلفية القضية السياسية الجائرة المرفوعة ضده في الكويت.”

جدير بالذكر أنه في عام 2020، انتشرت تسجيلات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص حاكم المطيري، تزعم السلطات الكويتية أنه يثبت طلب “المطيري” الدعم المالي من القذافي بهدف إحداث فوضى خلاقة لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج.

وكان حاكم المطيري قد انتقد في أوائل ديسمبر الجاري، تعقب القضاء الكويتي له خارج حدود الدولة وتلفيق تهم جائرة له هدفها التنكيل به.

الحقيقة في دقيقة!

مع أنه ليس للقضاء ولاية خارج حدود الدولة ومع ذلك جرت محاكمتي ظلما والحكم بالمؤبد بتهمة تغيير النظام العام لمشاركتي في مؤتمر (الربيع العربي) الذي أقيم في إسطنبول ٢٠١٧ وفق القانون التركي الذي يكفل حق إبداء الرأي!

فأصبحت حرية الفكر مهددة حتى خارج حدود #الكويت! pic.twitter.com/Cn7CYCqOR3 — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 7, 2021



وقال في بيان “مع أنه ليس للقضاء ولاية خارج حدود الدولة ومع ذلك جرت محاكمتي ظلما والحكم بالمؤبد بتهمة تغيير النظام العام”.

وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بالظالم صدر بسبب “مشاركتي في مؤتمر (الربيع العربي) الذي أقيم في إسطنبول ٢٠١٧ وفق القانون التركي الذي يكفل حق إبداء الرأي!.. فأصبحت حرية الفكر مهددة حتى خارج حدود الكويت!”

هل يتم تسليمه للكويت؟

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عقب إعلان خبر اعتقاله فإنه المقرر أن تسلم السلطات التركية المطيري إلى الكويت، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده من قبل محكمة الجنايات الكويتية، في عام 2021.

وتقضي هذه الأحكام ضد المطيري بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لصالح ليبيا.

وضمن ردود الأفعال استنكر يحيى عسيري، عضو حزب التجمع السعودي المعارض، اعتقال السلطات التركية للمطيري.

وكتب في تغريدة له عبر منصة إكس: “رأيت خبر اعتقال حاكم المطيري في تركيا عبر التغريدة المرفقة من حسابه. لا يجب اعتقال أي شخص لرأيه، ويكفي حربًا على الناس لمجرد آرائهم.”

ودعا يحيى عسيري السلطات في الكويت لإسقاط كل التهم المتعلقة بالرأي، كما دعا السلطات التركية لعدم تسليم الدكتور حاكم المطيري.

من هو حاكم المطيري؟

وحاكم عبيسان المطيري هو أستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت، من مواليد عام 1964، يرأس حزب الأمة الكويتي الذي شارك في تأسيسه.

وهو أيضا كاتب ومفكر إسلامي وناشط سياسي بارز، له العديد من الكتب والبحوث والمقالات الشرعية التي تهتم بالشأن السياسي، وسبق أن شغل منصب أمين عام “الحركة السلفية” في الكويت.