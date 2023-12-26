هل اغتيل الصحفي المصري محمد العلوي بعد ما كشفه عن قصر “حماة” زيلينسكي بالغردقة؟ (شاهد)

وطن – ضجت مواقع التواصل وشبكات الإنترنت بادعاءات -لم تستطع (وطن) التحقق من صحتها- تزعم اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على خلفية نشره تحقيقا يتعلق بممتلكات والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وربطها بالمساعدات الغربية المقدمة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية مقالاً حذفته لاحقاً يزعم -اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على يد عصابة أوكرانية موالية لزيلينسكي، بعد أشهر من تعرضه لتهديدات على خلفية نشره تحقيقاً يزعم شراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني (حماته) قصراً في محافظة الغردقة بقيمة 4,8 مليون دولار.

مقتل صحفي مصري بسبب حماة زوجة رئيس أوكرانيا

فيلا ب 4 مليون و 800 ألف دولار في الغردقة اشترتها والدة زوجة زيلينسكي في الجونة عند نجيب ساويرس كشف تفاصيلها محمد علوي تكشف التفاصيل!#محمد_علوي #سامي_كمال_الدين pic.twitter.com/Fnyln9pFEq — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) December 26, 2023



وأشار بعض النشطاء المصريين إلى أن حادثة الاغتيال المفترضة قد تكون حصلت بعلم المخابرات المصرية، حيث أبلغ محمد العلوي قبل أربع شهور السلطات بتعرضه للتهديدات.

An Egyptian journalist who investigated the purchase of a luxury villa by Zelensky's mother-in-law was found dead with numerous abrasions, fractures and a severe head injury pic.twitter.com/U1zMUCG8Zn — RT (@RT_com) December 25, 2023

روايات متعددة غير مؤكدة

وزعمت وكالة “روسيا اليوم” التابعة للحكومة الروسية أن الصحفي المصري عثر عليه ميتاً بعد تعرضه لكسور وإصابات خطيرة في الرأس دون أن تذكر بشكل صريح أن الحادثة هي عملية اغتيال من قبل أنصار زيلينسكي.

صحفي مصري اسمه #محمد_العلوى كشف شراء

حماة زيلينسكى فيلا ف الجونه ب5 مليون دولار ف مصر بالجونة

وتم تهديده بحذف التصريحات ولكنه رفض

تم قتـ ـله بطريقه بشعه بعد الفيديو وحذف قناته ع اليوتيوب هناك شبهة أن هذه المعونات الامريكية المقدمة لاوكرانيا وزيلينسكي حولها هذه لمصالحة الشخصية pic.twitter.com/gyy4UJKG4b — ☠️EMA إيما (@ghost_girl2023) December 26, 2023



لكن نشطاء آخرين تداولوا معلومات تشكك في أن يكون محمد العلوي ميتاً أو تعرض لأي حادث.

وذهب قسم ثالث للحديث لاستبعاد أن ترتبط الوفاة بتحقيقه الذي نشره عن زيلنيسكي على الرغم من حذف تلك المادة وتلقي تهديدات بعد نشرها.

واستذكر مغردون فيديو الصحفي المصري الاستقصائي محمد العلوي الذي يقول فيه أنه حصل على صورة من عقد شراء عقار يتضمن أمراً غير عادياً بوجود اسم Olha Kyiashko وهم حماة الرئيس الأوكراني وجاء اسمها على أنها صاحب هذا القصر.

كما لفت ناشطون إلى أن إدارة “يوتيوب” كانت حذفت القناة الخاصة بمحمد العلوي بعد نشرة الفيديو الذي تحدث فيه عن نتائج التحقيق.

🛑 الصحيفة الأشهر في روسيا خلال الفترة السوفييتية pravda تتحدث عن مقتل صحفي مصري اسمه محمد علوي في الغردقة بعد أشهر من تحقيق كشف فيه فيلا الرئيس الأوكراني في الغردقة قالت الصحيفة أن علوي عثر علىه ميتا بعد تحقيقه في شراء

(حماة) زيلينسكي فيلا فاخرة في الجونة. وقالت أن… pic.twitter.com/Oodon2ZlZt — omar elfatairy (@OElfatairy) December 26, 2023

تشكيك واتهامات لدولة الانقلاب

وذكر العلوي أن القصر تم شراؤه بمبلغ 4.85 مليون دولار ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

وذهب متابعون لانتقاد الوضع الأمني في مصر وأن الوضع فيها في ظل حكم دولة الانقلاب لا يناسب المواطنين العاديين، حتى يكون مكاناً آمناً للمصريين فكتبت فريدة: “احنا في زريبة مش بلد”.

معذرة، من فضلك قل لي.

لقد حصلت على هذه الصورة من شخص قال إنها أخبار كاذبة، وقال إن اسم حماة زيلينسكي به خطأ إملائي. هل هو مجرد خطأ إملائي في مصر وهل يمكن أن يكون عقد رسمي؟ pic.twitter.com/YHGpJUapR1 — さぶch (@2Sbsc) August 29, 2023

وكذب البعض تلك الأنباء وقال إن صورة العقد مزورة وفيها معلومات غير صحيحة. فيما شكك آخرون في أن يكون محمد العلوي صحفي من الأساس وهو ما زاد من حالة الجدل عن الواقعة.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق أو بيان بخصوص هذه الأنباء المتداولة عن محمد العلوي، سواء بالنفي أو التأكيد حتى لحظة كتابة هذه السطور.