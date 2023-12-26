“الفيفا” يُهدد منتخب البرازيل بعدم المشاركة في البطولات الدولية لهذا السبب

وطن- هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعدم مشاركة منتخب البرازيل في أي من البطولات الدولية، في حال انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الشهر المقبل.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن اتحاد الفيفا وجه رسالة إلى المسؤول التنفيذي لكرة القدم البرازيلية تفيد بأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد يواجه عقوبة الإيقاف، في حال لم يستجيب لدعوة الفيفا بالانتظار، من أجل إجراء انتخابات سريعة لاستبدال إيدنالدو رودريغيز.

تهديد الفيفا بإيقاف منتخب البرازيل

وكانت محكمة ريو دي جانيرو في البرازيل، قد أقالت رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رودريغيز وجميع المعينين في الاتحاد من مناصبهم في ال7 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية مخالفات تتعلق في انتخابهم العام المنصرم.

كما وأيدت محكمتين آخرتين في البرازيل هذا القرار الصادر عن محكمة ريو دي جانيرو، بشأن إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز وجميع المعينين من مناصبهم الأسبوع الماضي.

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رفض التدخل الحكومي

ويرفض اتحاد الفيفا التدخل الحكومي التدخل في الاتحادات للأعضاء، وهو ما يؤدي في حال إصرار البرازيل على انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرازيلي الشهر المقبل، إلى إخراج منتخبها من جميع البطولات الدولية.

من جهته، أعطى قاضي محكمة ريو دي جانيرو، خوسيه بيرديز رئيس المحكمة الرياضية في البرازيل، كمتدخل في تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 30 يوماً، وهو ما يعتبره اتحاد الفيفا بأنه تدخل غير مبرر بهذا الشأن.

فيما سيشكل اتحاد الفيفا وأمريكا الجنوبية، لجنة لمناقشة أزمة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعد إقالة الرئيس وجميع الأعضاء المعينين بقرار من محكمة ريو دي جانيرو، في ال8 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويعد منتخب البرازيل “السيليساو”، من أكثر المنتخبات الدولية تتويجاً ببطولة كأس العالم برصيد 5 مرات في تاريخ مشوارها الكروي.