الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينة تجارية جديدة بصواريخ بحرية

وطن – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، عن استهدافها لسفينة تجارية يطلق عليها اسم “إم إس سي يونايتد MSC UNITED” بصواريخ بحرية.

وأوضحت الجماعة في بيان لها نشره المتحدث العسكري باسمها العميد يحيى سريع، أن ذلك يأتي ذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للقتل والتدمير والحصار والتجويع -كما جاء في نص البيان ـ

العميد “يحيى سريع” أشار إلى أن القوات البحرية التابعة للحوثيين نفذت عملية استهداف لسفينة تجارية “إم إس سي يونايتد MSC UNITED ” وذلك بصواريخَ بحرية مناسبة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قالَ تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للقتلِ… pic.twitter.com/cmSblEyz3X — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 26, 2023

الحوثي تستهدف سفينة تجارية

ولفت البيان إلى أن عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية للحوثيين وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة.

كما نفذ سلاح الجو المسير التابع للحوثيين وفق ذات البيان، عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وشددت الجماعة الموالية لإيران في بيانا على استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمنَ واجبها الديني والأخلاقي والإنساني، وفق البيان.

وأكدت استمرار عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربي ضدَ السفنِ الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى إدخال ما يحتاجُه قطاع غزة منْ غذاء ودواء.

اقرأ أيضا:

وأعادت الجماعة التأكيد على ما جاء في بياناتِها السابقة بشأنِ منعِ مرورِ كافةِ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركة المِلاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيانِ الإسرائيلي.

وبدوره قال مصدر ملاحي يمني إن جماعة الحوثي استهدفت سفينة”إم إس سي” في البحر الأحمر لمنعها من التوجه إلى اسرائيل

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن حادث على مقربة من سفينة على بعد حوالي 60 ميلاً بحرياً من الحديدة غربي اليمن.

وأشارت إلى انفجار صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع السفينة.