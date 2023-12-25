نادٍ تركي يُريد التعاقد مع الجزائري يوسف عطال في الميركاتو الشتوي

وطن- أفادت تقارير صحفية تركية بأن نادي بشكتاش يريد بالفعل التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي الموقوف في سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، بأن الجزائري يوسف عطال قريب جداً من التوقيع مع نادي بشكتاش، حيث يسعى النادي الاستفادة من خدمات اللاعب واستغلال وضعيته الحرجة مع فريقه نيس الفرنسي، على خلفية تضامنه مع فلسطين.

انتقال يوسف عطال إلى نادي بشكتاش

وكان موقع نيس الفرنسي، قد نشر خبراً في وقت سابق تحدث فيه عن استغناء إدارة النادي عن خدمات اللاعب الجزائري عطال في الميركاتو الشتوي، وأن القرار جاء بعد مشاورات طويلة بين المدرب والمسؤولين في النادي.

وأوقف الجزائري عطال لمدة 7 مباريات مع نادي نيس، بعد عقوبة صدرت ضده من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على خلفية نشره فيديو تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

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عقوبة يوسف عطال

وصدرت محكمة نيس الفرنسية بعد مثول اللاعب أمامها خلال الأسابيع الماضية، عقوبة ضد اللاعب بالسجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية تقدر ب45 ألف يورو، لتحريضه على العنف والكراهية لدعمه فلسطين.

وفي حال انتقل عطال إلى صفوف الدوري التركي الممتاز من بوابة نادي بشكتاش، فإنه ينضم إلى زملائه في المنتخب الجزائري المحترفين في الدوري الممتاز، وهم سفيان فيغولي ورشيد غزال وفوزي غلام.

ويحتل فريق بشكتاش في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 26 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فنربخشة برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.