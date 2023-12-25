بعد استحواذه على 25% من أسهم النادي.. الملياردير البريطاني راتكليف يُخاطب جماهير مانشستر يونايتد بهذه الرسالة

وطن- استحوذ الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف على 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد توصله إلى اتفاق مع عائلة غليزر المالكة للنادي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، الاتفاق على بيع 25% من أسهم النادي إلى السير جيم راتكليف رجل الأعمال البريطاني، الأحد.

استحواذ الملياردير البريطاني راتكليف على مانشستر يونايتد

وبين بيان مانشستر يونايتد، بأن رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف، رئيس شركة إنيوس العالمية، تكمن من الاستحواذ على حصة بنسبة 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، بعدما كان يرغب في الحصول على نسبة 70% في وقت سابق.

وأضاف البيان، ” سيكون الملياردير البريطاني راتكليف المسؤول عن ملف إدارة كرة القدم في النادي، والذي يعاني خلال الآونة الأخيرة، يشمل ذلك الأكاديميات وفرق الرجال والسيدات، إلى جانب معقدين في مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرارات للنادي والشركة”.

توصلت شركة مانشستر يونايتد إلى اتفاق يقضي بأن يستحوذ السير جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس على حصة تصل إلى 25% من الشركة.#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 24, 2023

وكان الشيخ القطري حمد بن جاسم، قريب من الاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد، إلا أن ملاك النادي ترجعوا عن بيع كامل الأسهم، وهو ما أدى إلى انسحابه من تلك الصفقة.

رسالة الملياردير راتكليف إلى جماهير مانشستر يونايتد

وجه الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، رسالة إلى جماهير نادي مانشستر يونايتد، بعد استحواذه على 25% من أسهم النادي، قائلاً: ” باعتباري مشجعاً للنادي وداعماً مدى الحياة، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الاتفاق على صفقة مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد”.

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وأردف، ” هذه الصفقة تفوض لي المسؤولية الإدارية لعمليات كرة القدم في النادي، وسيكون النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائماً للفوز بالبطولات على أعلى مستويات، وهذه الإمكانيات لم يتم إطلاقها في الفترة الأخيرة”.

المواهب العالمية

وواصل، “سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم، كما وستساعد مجموعة إنيوس في دفع المزيد من التطوير للنادي، مع توفير الأموال بهدف تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد”.

وتابع، ” نحن هنا على المدى الطويل وندرك كثيراً التحديات التي تنتظرنا والعمل الشاق أيضاَ، وسنتعامل مع ذلك بدقة واحترافية وشغف، ونحن ملتزمون بالعمل مع الجميع، مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين لدفع النادي نحو الأمام”.

وختم راتكليف حديثه، ” طموحنا المشترك واضح، ونريد جميعاً أن نرى مانشستر يونايتد يعود إلى حيث ننتمي إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية والعالمية”.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، كما وبفارق كبير عن أرسنال المتصدر برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.