مكافآت لاعبي الأهلي المصري بعد حصدهم برونزية كأس العالم للأندية 2023

وطن- ينوي مسؤولو نادي الأهلي المصري صرف مكافآت مالية للاعبين، بعد حصدهم الميدالية البرونزية في مونديال كأس العالم للأندية 2023 الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية، بأن إدارة نادي الأهلي تخطط لصرف مكافآت للاعبين في أقرب وقت ممكن، بعد انتعاش خزينة النادي بنحو 2.5 مليون دولار، بعد تحقيقهم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

مكافآت لاعبو الأهلي المصري

فيما لم تكشف الصحيفة المصرية، عن قيمة المكافآت للاعبين من قبل إدارة النادي، إلا أنه اكتفى فقط بالحديث عن صرف مكافآت دون الحديث عن قيمة المبلغ المحدد لهم.

وكان الأهلي المصري قد حصد المركز الثالث في مونديال كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على بطل آسيا الياباني أوراوا برباعية ثمينة مقابل هدفين.

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كما وتعد المرة الرابعة التي ينجح فيها فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، في حصد الميدالية البرونزية في مونديال كأس العالم للأندية 2023 السعودية.

أكثر الأندية تتويجاً في كأس العالم للأندية 2023

وفشل فريق الأهلي المصري مجدداً في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد خسارته أمام نظيره البرازيلي فلومينينسي بهدفين نظيفين دون مقابل.

وتوج فريق مانشستر سيتي بالميدالية الذهبية في مونديال كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على منافسه فلومينينسي صاحب الميدالية الفضية بهذه البطولة، برباعية نظيفة دون رد.

ووفق الإحصائيات والأرقام، أصبح فريق الأهلي المصري في قائمة أكثر الأندية تتويجاً في مونديال كأس العالم للأندية 2023 من بين 42 نادٍ صعد لمنصات التتويج لهذه البطولة، برصيد 4 مرات.

بينما يتصدر نادي ريال مدريد قائمة الفريق الأكثر تتويجاً برصيد 5 ميداليات ذهبية، ويليه برشلونة بواقع 4 مرات واحد منها فضية والباقي ذهبيات.