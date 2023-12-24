“حنضل في أرضنا صامدين ليوم الدين”.. رسالة تحدي لمُسن فلسطيني من داخل مخيمات النازحين جنوب غزة (فيديو)

وطن- وجه مُسن فلسطيني من غزة رسالة صمود وتحدي من داخل مخيمات النازحين المنتشرة جنوب قطاع غزة، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال78 على التوالي.

ويقول المسن الفلسطيني في مقطع فيديو التقطه الناشط الفلسطيني علاء حمودة، “حنضل في أرضينا وخيامنا موجودة في بلادنا ليوم الدين”.

حنضل في أرضنا صامدين ليوم الدين

ويضيف، ” إن شاء الله إذا ما ردناها صغارنا راح يردوها بإذن الله”.

وكان النشطاء الفلسطينيون قد التقطوا مقطع فيديو في وقت سابق مع ذات المسن الفلسطيني، وهو يجلس على ركام منزله المدمر شمال قطاع غزة، وحديثه عن ارتقاء 3 من أولاده بقصف الاحتلال الإسرائيلي للمنزل الذي تحول إلى كومة من الحجارة.

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الحرب على غزة

ونزح نحو 1.8 مليون فلسطيني قسراً من المناطق الشمالية ومدينة غزة باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة الغارات العنيفة والعشوائية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفها للأحياء السكنية والمنازل والمدراس والمساجد والكنائس دون سابق إنذار على رؤوس ساكنيها.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 53 ألف شخص مصاب بجراح مختلفة ، فيما لا يزال الآلاف من المفقودين تحت ركام الأنقاض حتى هذه اللحظة.