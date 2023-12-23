جندي إسرائيلي يعترف بمقتل عدد كبير من زملائه ويكشف السبب.. ماذا قال؟

وطن- شكا جندي إسرائيلي، من نقص معدات القتال خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، فيما يخص تحديدا الحرب البرية التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وقال الجندي: “نحن مجموعة تقاتل في غزة، لقد تلقينا السلاح من الجيش مجردا دون ذخيرة”، مشيرا إلى بعض الأسلحة التي حصلوا عليها من خلال التبرعات.

وأضاف الجندي أنهم لا يمكنهم الاستمرار في القتال على هذا النحو، وأشار إلى أنه لا يجب توقُّع أن يشاركوا بالقتال بالحد الأدنى من المعدات.

واعترف الجندي الإسرائيلي أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال قُتلوا بسبب نقص المعدات، وتابع: “لقد دخلنا دون سترات وأدوات وقاية”.

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ولفت إلى أنهم ينظمون دوريات ما يعني أنه من الممكن أن يصطدموا بالمقاومين وجها لوجه ودون سترة واقية، مؤكدا أن ضربة واحدة يمكن أن تنهي حياة الجنود.

وأشار الجندي الإسرائيلي إلى أن السترة الواقية تنقذ الحياة، في حين أن جيش الاحتلال يقول إن كل شيء متوفر، وقال: “صحيح الجيش يقول إنه لا ينقص شيء، لكن نحن نثير ذلك على المستويات القيادية المختلفة”.

نحو 3000 جندي جريح لديهم إعاقة دائمة

وتتواصل الأزمات التي تحيط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية داخل قطاع غزة، والتي يتخللها خسائر كبيرة بما يُشكل ضغطا كبيرا على سلطات الاحتلال.

وكانت القناة “الـ12” الإسرائيلية قد كشفت أنّه تم تصنيف 3000 من جرحى الحرب، التي يشنّها الاحتلال على غزة، بأنّهم “أصحاب إعاقات دائمة في الجيش”.

ويستقل قسم “إعادة التأهيل” الإسرائيلي يومياً 60 جريحاً جديداً من قوات الأمن والاحتياط، بينما لا يشمل هذا الإحصاء الجرحى في قوات “الجيش” النظامية.

وهناك أكثر من 2000 جنديّ صُنِّفوا معوّقين، وتستوعبهم وزارة الأمن الإسرائيلية، يُضاف إليهم 1000 جندي من القوات النظامية، يتولّى جيش الاحتلال معالجتهم.

وكشفت رئيسة قسم “إعادة التأهيل” في وزارة “أمن” الاحتلال ليمور لوريا، تفاصيل الإصابات التي يعانيها الجنود الإسرائيليون.

وقالت إن 58% منهم يواجهون إصابات في اليدين والرِّجلين، بما في ذلك تلك التي تتطلّب بتراً، و12% من الإصابات أتت في الأعضاء الداخلية، مثل الطحال والكُلى، ناهيك بإصابات في الرأس والعينين.

وحتى الـ9 من كانون الأول/ديسمبر، وصل عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى إلى 5000، منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.