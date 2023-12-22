“الناقة المعجزة” .. مزاعم لا تصدق لناقة ولدت 11 مرة ثم تحولت إلى جمل! (فيديو)

وطن – نشر رواد منصات التواصل مقطع مصور لرجل زعم أن ناقة يملكها ولدت 11 مرة ثم تحولت إلى جمل في فيديو تناقله الرواد وسخر منه البعض لكون تلك المزاعم غير قابلة للتصديق.

وزعم أحدهم في فيديو غير معلوم المكان والزمان أن ناقةً تحولت إلى جمل بعد أن ولدت أكثر من مرة.

وعبر صاحب المقطع عن دهشته وتساءل عما إذا كان مثل هذا الحدث قد حدث من قبل بوجود خبراء في هذا المجال وكأنه يريد من المشاهدين أن يصدقوا ما يزعمه.

لله في خلفه شئون

ناقة تحولت الى بعير بعد ما ولدت 11 مره إن صدقت رواية المتكلم وانا احسبه كذلك ، فهي معجزه الاهيه pic.twitter.com/wuRLInZwh0 — عطيه الزهراني (@ateehsaleh) December 21, 2023

وأكد من في الفيديو تسجيل ولادة ناقته 11 مرة متتالية، وبعدها تحولت تلقائياً إلى جمل، وأكد أنه تعرف على أنها ذكر.

بعد 11ولادة ناقة تتحول الى بعير

سبحان الله العظيم pic.twitter.com/3IyAcsCUJb — د. عبدالله بن أحمد الجازع (@aaljazei5) December 21, 2023

الناقة المعجزة.. هل تصدق ذلك؟

كما وصف تلك الحالة بالمعجزة قائلاً إنه لو لم تلد الناقة هذا العدد من المرات، كان من الممكن أن يُعتبر ذلك عيباً خلقياً فيها منذ ولادتها. ولكن مع وجود هذا الحدث النادر، يعتبر هذا الأمر غير مألوف وربما لم يحصل سابقاً.

وعلق حساب الكوتش أبو نادر على الفيديو: “خرافات هذا الكلام .. إذا حمل بدر خلف اصدق أن الناقة تحولت لجمل”.

خرافات هذا الكلام

اذا حمل بدر خلف اصدق ان الناقه تحولت لجمل — الكوتش ابو نادر (@urroow) December 21, 2023

وعلق آخر متندراً: “يعني ممكن الحرمة اللي تجيب 11 ولادة تصير رجل”. فيما سخرت مغردة ثالثة متسائلة: “الحين عيالها وش ينادونها”.

يعني ممكن الحرمة اللي تجيب 11 ولادة تصير رجل 😂😂😂😂😂 — محذوف X (@SNAAYD2023) December 21, 2023

لكن إحدى الحسابات زعمت أن المعلومات قد تكون صحيحة وفسرت ذلك بالقول: “نقص في الإستروجين وزيادة هرمون الذكورة بسبب عدم التلقيح مدة طويلة وهي حالة تحدث كثيرا خاصة في ابل السباق”.

نقص في الإستروجين وزيادة هرمون الذكورة بسبب عدم التلقيح مدة طويلة وهي حالة تحدث كثيرا خاصة في ابل السباق ‼️ — RAS QTR (@RASQTR1) December 21, 2023

ولم تتمكن وطن من التحقق من تلك المزاعم التي يرجح أنها غير صحيحة، حيث تنتشر على منصات التواصل الكثير من الأخبار والفيديوهات التي تروج لمعلومات أو وقائع ليس لها أساس من الصحة.