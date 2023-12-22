Close Menu
    حياتنا

    “الناقة المعجزة” .. مزاعم لا تصدق لناقة ولدت 11 مرة ثم تحولت إلى جمل! (فيديو)

    شارك متابعون مقطع فيديو زعم من فيه أن ناقته ولدت 11 مرة ثم تحولت إلى جمل واصفاً إياها بالناقة المعجزة فيما شكك كثيرون في صحة ذلك
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الناقة المعجزة
    الناقة المعجزة

    وطن – نشر رواد منصات التواصل مقطع مصور لرجل زعم أن ناقة يملكها ولدت 11 مرة ثم تحولت إلى جمل في فيديو تناقله الرواد وسخر منه البعض لكون تلك المزاعم غير قابلة للتصديق.

    وزعم أحدهم في فيديو غير معلوم المكان والزمان أن ناقةً تحولت إلى جمل بعد أن ولدت أكثر من مرة.

    وعبر صاحب المقطع عن دهشته وتساءل عما إذا كان مثل هذا الحدث قد حدث من قبل بوجود خبراء في هذا المجال وكأنه يريد من المشاهدين أن يصدقوا ما يزعمه.

    وأكد من في الفيديو تسجيل ولادة ناقته 11 مرة متتالية، وبعدها تحولت تلقائياً إلى جمل، وأكد أنه تعرف على أنها ذكر.

    الناقة المعجزة.. هل تصدق ذلك؟

    كما وصف تلك الحالة بالمعجزة قائلاً إنه لو لم تلد الناقة هذا العدد من المرات، كان من الممكن أن يُعتبر ذلك عيباً خلقياً فيها منذ ولادتها. ولكن مع وجود هذا الحدث النادر، يعتبر هذا الأمر غير مألوف وربما لم يحصل سابقاً.

    وعلق حساب الكوتش أبو نادر على الفيديو: “خرافات هذا الكلام .. إذا حمل بدر خلف اصدق أن الناقة تحولت لجمل”.

    وعلق آخر متندراً: “يعني ممكن الحرمة اللي تجيب 11 ولادة تصير رجل”. فيما سخرت مغردة ثالثة متسائلة: “الحين عيالها وش ينادونها”.

    لكن إحدى الحسابات زعمت أن المعلومات قد تكون صحيحة وفسرت ذلك بالقول: “نقص في الإستروجين وزيادة هرمون الذكورة بسبب عدم التلقيح مدة طويلة وهي حالة تحدث كثيرا خاصة في ابل السباق”.

    ولم تتمكن وطن من التحقق من تلك المزاعم التي يرجح أنها غير صحيحة، حيث تنتشر على منصات التواصل الكثير من الأخبار والفيديوهات التي تروج لمعلومات أو وقائع ليس لها أساس من الصحة.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.