الجزائري عطال يخرج عن صمته بعد مُثوله أمام القضاء في فرنسا لدعمه فلسطين (فيديو)

وطن- خرج النجم الجزائري الدولي يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي الموقوف، بعد مثوله أمام محكمة نيس الفرنسي لتضامنه مع فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على غزة لليوم ال76.

وقال يوسف عطال بعد عودته إلى وطنه الجزائر في تصريح صحفي خرج به عبر وسائل الإعلام المحلية بشأن محاكمته، ” وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي”.

حديث يوسف عطال بعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

وأضاف عطال، ” أشكر الجميع على مساندتهم ووقفهم معي، وإن شاء الله فيها خير والله معي”.

وختم، ” لست قلقاً لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله القضية تحل”.

شاهد .. #يوسف_عطال يتحدث لأول مرة حول قضيته مع العدالة الفرنسية و شاهد ماقاله حول عودته إلى نيس مستقبلاً pic.twitter.com/gOzslaXfQ3 — El Capitano⭐ (@spuerlilo) December 21, 2023

وعاد الجزائري عطال إلى الجزائر بعد مثوله أمام محكمة نيس الفرنسية، الاثنين، على خلفية نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات يدعو فيه على اليهود عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام.

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محاكمة يوسف عطال مع وقف التنفيذ

وفرضت محكمة نيس الفرنسية عقوبة بالسجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية بمبلغ يقدر ب45 ألف يورو، ضد اللاعب يوسف عطال مع الزامه بوضع قرار المحكمة لمدة شهر كامل عبر حسابه الشخصي.

وكان رابطة الدوري الفرنسي قد أوقف الجزائري عطال لمدة 7 مباريات مع نادي نيس، على خلفية الفيديو الذي تضامن فيه مع فلسطين.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023، المقرر إقامتها في ساح العاج، بمواجهة قوية أمام أنغولا منتصف الشهر المقبل.