الأهلي المصري يحصد برونزية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه (شاهد)

وطن- نجح فريق الأهلي المصري في حصد برونزية كأس العالم للأندية 2023، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على بطل آسيا أوراوا الياباني، الجمعة، برباعية ثمينة مقابل هدفين، على ميدان ملعب ( ملعب الأمير محمد بن عبد الله الفيصل) .

وتعد المرة الثانية على التوالي الذي يحصد فيها فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، الميدالية البرونزية في مونديال كأس العالم للأندية.

حصد الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية 2023

وافتتح فريق الأهلي أحداث المباراة أمام منافسه الياباني أوراوا على تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023، عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة ال19.

مدرب بشخصية النادي الأهلي ❤️ pic.twitter.com/hPDXDj8We6 — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) December 22, 2023

وعزز الأهلي المصري بطل أفريقيا التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عند الدقيقة ال25، من توقيع اللاعب بيرسي تاو.

وقلص الفريق الياباني أوراوا نتيجة المباراة بهدف عن طريق اللاعب خوسي كانتي في الدقيقة ال43 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

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وارتكب مدافع فريق أوراوا يوشيو كويزومي بعد تسجيله هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال60، وعاد ذات الفريق لتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب ألكسندر شولز في الدقيقة ال54 من ركلة جزاء.

وسجل علي معلول الهدف الرابع لصالح فريق الأهلي المصري في الدقيقة ال98 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وكان فريق الأهلي المصري قد فشل في الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2023، بعد الخسارة أمام نظيره البرازيلي فلومينينسي بهدفين نظيفين دون رد، الاثنين.

ويحتل بطل الدوري المصري للنسخة الماضية الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بيراميدز برصيد 17 نقطة لهذا الموسم.