اعتقدوا أنه قد استشهد.. لقاء مؤثر لأب مع أبنائه بعد إنقاذه من قصف الاحتلال على غزة (شاهد)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للقاء أب مع أبنائه، بعد اعتقادهم أنه قد ارتقى شهيداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال76 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، أب وهو يحتضن أبناء الذين وهم يبكون، بعد اعتقادهم بأنه قد استشهد بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة.

لقاء مؤثر لأب مع أبنائه في غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، فقد وصلت تلك المجازر إلى أكثر من 1700 مجزرة، من خلال القصف الجنوني والعشوائي للأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس والمدارس وحتى المشافي على رؤوس من فيها دون سابق إنذار.

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وكان آخر تلك المجازر استهداف مربع سكني في محيط مسجد فلسطين في حي الرمال الشمالي الغربي لمدينة غزة، إلى جانب مجازر أخرى بحق العائلات النازحة وسط وجنوب قطاع غزة، ارتقى على إثرها العشرات من الشهداء في صفوف المدنيين.

يشار إلى حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 53 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.