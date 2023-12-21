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    رياضة

    ضحايا في حادث سير مؤلم لحافلة فريق مولودية البيض الجزائري وتأجيل مباريات الدوري بسبب الحادث (صور)

    وفاة 3 أشخاص من بينهم سائق الحافلة وإصابة 8 لاعبين آخرين بجراح خطيرة فؤ حادث سير انقلاب حافلة مولودية البيض
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    حادث سير انقلاب حافلة مولودية البيض
    ضحايا حادث انقلاب حافلة مولودية البيض الجزائري

    وطن-  مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجراح وصفت بالخطيرة، إثر انقلاب حافلة فريق مولودية البيض الجزائري، خلال سفرهم لخوض إحدى مبارياتهم في منافسات الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، الخميس.

    وقالت صحيفة النهار الجزائرية، مصرع 3 أشخاص لاعبين من بينهم سائق حافلة فريق مولودية البيض، وإصابة 8 لاعبين آخرين بجراح وصفت بالخطيرة، في حادث سير مؤلم خلال توجه الفريق إلى ولاية تيزي وزو لملاقاة شيبة القبائل في الدوري الجزائري الممتاز.

    حادث انقلاب حافلة فريق مولودية البيض

    وبينت الصحيفة،  بأن حافلة فريق مولودية البيض الذي يلعب في مسابقة دوري الدرجة الممتازة الجزائري، قد تعرض لحادث سير مروري أدى إلى انقلاب الحافلة، خلال توجه الفريق وطاقمه الفني إلى ولاية تيزي وزو.

    حادث انقلاب حافلة مولودية البيض الجزائري
    ضحايا حادث سير فريق مولودية البيض

    وأكدت المصادر الطبية الجزائرية، وفاة 3 أشخاص في الحادث المؤسف وهم حارس مرمى فريق مولودية البيض زكريا بوزياني، وخالد مفتاح مساعد مدرب الفريق، وسائق حافلة الفريق بن فاشور عز الدين.

    حادث انقلاب حافلة مولودية البيض
    إصابة لاعب مولودية البيض في حادث سير انقلاب حافلة النادي
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    تأجيل مباريات الدوري الجزائري هذا الأسبوع

    وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرار تأجيل كافة مباريات الدوري الجزائري لكرة القدم هذا الأسبوع على ضوء هذا الحادث.

    وكان من المفترض أن يواجه فريق مولودية البيض منافسه شيبة القبائل، الجمعة، في إطار منافسات الجولة ال11 من منافسات الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

    مولودية البيض
    لاعب مولودية البيض المصاب بحادث سير انقلاب حافلة الفريق

    ويحتل فريق مولودية البيض المركز السادس من ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق كبير عن مولودية الجزائر المتصدر لجدول الترتيب برصيد 27 نقطة للموسم الجاري.

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