ضحايا في حادث سير مؤلم لحافلة فريق مولودية البيض الجزائري وتأجيل مباريات الدوري بسبب الحادث (صور)

وطن- مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجراح وصفت بالخطيرة، إثر انقلاب حافلة فريق مولودية البيض الجزائري، خلال سفرهم لخوض إحدى مبارياتهم في منافسات الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، الخميس.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية، مصرع 3 أشخاص لاعبين من بينهم سائق حافلة فريق مولودية البيض، وإصابة 8 لاعبين آخرين بجراح وصفت بالخطيرة، في حادث سير مؤلم خلال توجه الفريق إلى ولاية تيزي وزو لملاقاة شيبة القبائل في الدوري الجزائري الممتاز.

حادث انقلاب حافلة فريق مولودية البيض

وبينت الصحيفة، بأن حافلة فريق مولودية البيض الذي يلعب في مسابقة دوري الدرجة الممتازة الجزائري، قد تعرض لحادث سير مروري أدى إلى انقلاب الحافلة، خلال توجه الفريق وطاقمه الفني إلى ولاية تيزي وزو.

وأكدت المصادر الطبية الجزائرية، وفاة 3 أشخاص في الحادث المؤسف وهم حارس مرمى فريق مولودية البيض زكريا بوزياني، وخالد مفتاح مساعد مدرب الفريق، وسائق حافلة الفريق بن فاشور عز الدين.

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تأجيل مباريات الدوري الجزائري هذا الأسبوع

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرار تأجيل كافة مباريات الدوري الجزائري لكرة القدم هذا الأسبوع على ضوء هذا الحادث.

وكان من المفترض أن يواجه فريق مولودية البيض منافسه شيبة القبائل، الجمعة، في إطار منافسات الجولة ال11 من منافسات الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق مولودية البيض المركز السادس من ترتيب الدوري الجزائري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق كبير عن مولودية الجزائر المتصدر لجدول الترتيب برصيد 27 نقطة للموسم الجاري.