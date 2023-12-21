صواريخ القسام تنهال على تل أبيب والشرطة الإسرائيلية تصدر تحذيرا عاجلا (شاهد)

وطن- أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، دفعة صاروخية هائلة باتجاه دليل أبيب الكبرى، وذلك تزامنا مع مرور 76 يوما على الحرب.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر عبرية، أن 35 صاروخا على الأقل أطلقت من قطاع غزة على دفعتين، واستهدفت مناطق تل أبيب الكبرى، فيما دوت صفارات الإنذار هناك على صعيد واسع.

كما دكت كتائب القسام، مستوطنات ومواقع الاحتلال في عسقلان برشقات صاروخية كبيرة ومكثفة.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذارد دوت في وسط وجنوب إسرائيل، بُعيد الإعلان عن القصف الصاروخي الذي انطلق من غزة.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط شظايا صاروخية على مناطق مختلفة، في حين لم يتم الإعلان بعد عن سقوط إصابات من عدمه.

في حين قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تُجري عمليات مسح واسعة النطاق لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.

وأضافت في بيان “: على السكان البقاء قرب المناطق المحمية وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات”.

وكانت كتائب القسام، قد قصفت تل أبيب يوم الثلاثاء، التي دوت فيها صفارات الإنذار للمرة الأولى منذ عدة أيام.

وسبق أن كشفت تقديرات رسمية، أنه تم إطلاق أكثر من 12500 صاروخ على إسرائيل منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.