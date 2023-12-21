زوج غاضب يقطع رأس زوجته بالسيف لسبب لن تصدقوه! (صور)

وطن – أقدم زوج هندي غاضب على قطع رأس زوجته؛ لأنها استغرقت وقتًا طويلاً لتحضير كوب من الشاي له.

وأفادت تقارير إعلامية هندية، أن عاملاً هندياً يبلغ من العمر (52 عاما) طعن زوجته البالغة من العمر (50 عاماً) 15 طعنة بالسيف، قبل أن يقطع رأسها؛ لأنها استغرقت وقتاً طويلاً لتحضير مشروبه.

ويقول رجال الشرطة إن المشتبه به، الذي يُدعى “دارامفير”، قتل زوجته “سونداري” بالسيف في منزلهما في قرية بالقرب من العاصمة دلهي، في ولاية أوتار براديش.

وقال رئيس الشرطة المحلية إن الزوج استيقظ بعد دقائق قليلة من زوجته، التي كانت قد بدأت بالفعل في إعداد المشروب، وسأل على الفور عن مشروبه.

وبعد أن قيل له إن الأمر سيستغرق 10 دقائق أخرى، انفجر “دارامفير” في حالة من الغضب، وهرع للحصول على سيف استخدمه بعد ذلك لقتل زوجته .

وقال مفتش الشرطة لصحيفة “تايمز أوف إنديا” إن “سونداري” استيقظت في الساعة السادسة صباحا وبدأت في إعداد الشاي كما تفعل كل يوم.

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وأضاف أن “دارامفير” استيقظ بعد دقائق قليلة ونادى عليها لتناول كوب من الشاي. بينما كان أطفال الزوجين الأربعة نيام في غرفة أخرى.

تأخرت 10 دقائق في إعداد الشاي فقطع رأسها!

وبعد حوالي خمس دقائق، طلب “دارامفير” تناول الشاي مرة أخرى وهرع إلى المطبخ المؤقت على الشرفة.

وقال مفتش الشرطة: “غضب الزوج عندما أخبرته زوجته أن إعداد الشاي سيستغرق 10 دقائق أخرى وركل الأواني بعيدًا”.

وقال الضابط إنه ذهب بعد ذلك للحصول على السيف قبل أن يعود ويستخدمه لقتل زوجته.

وسمع ابنهما، صراخها وهرع إلى مكان الحادث حيث رأى والدته تنزف.

ويُزعم أن “دارامفير” هاجم ابناءه أثناء محاولتهم مساعدتها، فهربوا إلى غرفتهم.

وهرع القرويون أيضًا، على وقع الصرخات، إلى منزلهم ووجدوا الزوجة “سونداري” ميتًا وسط بركة من الدماء.

وتم استدعاء رجال الشرطة وجرى نقل جثة “سونداري” لتشريحها. بينما تم القبض على الزوج “دارامفير”.

وقال نجل القتيلة لوسائل إعلام هندية إن والده كان معتادًا على شرب خمسة أو ستة أكواب من الشاي يوميًا.

وأضاف إن “دارامفير” كان يغضب في كثير من الأحيان ويصرخ على والدته إذا رفضت إعداد الشاي أو كان الوقت متأخرا، ولكن حتى تلك اللحظة لم يضربها أبدا.