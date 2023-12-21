جنود سودانيون يتهمون قيادتهم بالخيانة.. مفاجآت عن سقوط “ود مدني” في قبضة الدعم السريع

وطن- اتهم جنود سودانيون، قيادة الجيش بالخيانة بعد أن أمرتهم بالانسحاب من ود مدني، والسماح لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسيطرة على ثاني أكبر مدينة في السودان.

وجرى فتح تحقيق في انسحاب الجيش من عاصمة الولاية الجزيرة، مع أنباء عن اشتباكات في أنحاء الولاية والولايتين المجاورتين سنار والقضارف.

وأدى السقوط السريع لمدينة ود مدني، التي تعرضت للهجوم لأول مرة يوم الجمعة، إلى نشر الخوف والارتباك في جميع أنحاء البلاد. وتشن قوات الدعم السريع أيضًا هجمات في ولايات شمال دارفور وكردفان والنيل الأبيض.

وفي الوقت نفسه، تستعد سنار والقضارف للأسوأ وتستقبل آلاف النازحين السودانيين الجدد.

وفرضت القوات المسلحة السودانية حالة الطوارئ في تسع من الولايات التي ما زالت تسيطر عليها.

وانسحبت قوات ود مدني التابعة للفرقة الأولى للجيش من المدينة يوم الاثنين دون أدلة تذكر على المقاومة، على الرغم من زعمها في اليوم السابق أنها تصدت لهجوم قوات الدعم السريع.

وبعد احتجاج شعبي، قال الجيش السوداني إنه سيحقق في الانسحاب، وأضاف: “لقد فتحنا تحقيقاً حول انسحاب الفرقة الأولى من القوات المسلحة السودانية من مدني.

وصرح المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، بأن التحقيق سيبحث أسباب وملابسات الانسحاب من المواقع العسكرية.

وأضاف أنه سيتم رفع نتائج هذا التحقيق إلى الجهات المعنية ومن ثم تعميمها على الجمهور.

وكانت المدينة بمثابة القاعدة الرئيسية لعمليات العديد من المنظمات الإنسانية على مدى ثمانية أشهر من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة وأن الخرطوم، التي تقع على بعد 170 كيلومتراً إلى الشمال، غارقة في الحرب منذ اندلاعها في 15 أبريل/نيسان.

وكانت ود مدني بمثابة ملاذ آمن لآلاف السودانيين الذين أجبروا على الفرار من الخرطوم.

اتهم السودانيون الذين تطوعوا للقتال مع الجيش عقب اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع، القيادة العسكرية بالخيانة.

وسأل أحد المتطوعين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “يبدو أن هناك خيانة. لماذا انسحبنا في الوقت الذي كنا نقاتل فيه بقوة؟”.

وقال ضابط في الجيش السوداني لموقع ميدل إيست آي إن العناصر ما زالت تقاتل في المدينة، مضيفًا أن الأمر بالانسحاب كان “غير صحيح تمامًا وخطأ تكتيكيًا كبيرًا”.

القتال مستمر

وتزعم قوات الدعم السريع أنها تسيطر بشكل كامل على الجزيرة. ومع ذلك، قال السكان المحليون والجنود إن هناك جيوبًا من القتال الدائر ليلة الثلاثاء.

وقال جنود يقاتلون في مناطق متفرقة من ود مدني إنهم لن ينفذوا أوامر قيادة الجيش بالانسحاب، وقال أحدهم: “سوف ندافع عن شعبنا.. لن ننسحب ولا يمكننا فهم أمر الانسحاب هذا، لكننا لا نهتم.. سنواصل القتال حتى آخر شخص”.

ودعا محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، سكان ود مدني إلى البقاء في المدينة.

“لأهالي مدني، أقول إنكم آمنون ولا نحب أن ينزح الناس. وأضاف: “سنعمل أيضًا على تمكين سكان مدني من حكم أنفسهم حيث سنشارك في محادثات مع زعيم المجتمع المحلي في الجزيرة ونعمل على كيفية القيام بذلك”.

وفي الأسابيع الأخيرة، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور، المنطقة الغربية الاستراتيجية والمضطربة في السودان.

وفي مدينتي نيالا وزالنجي، عاصمتي ولايتي جنوب دارفور ووسط دارفور على التوالي، أنشأت قوات الدعم السريع إدارات محلية، مما أثار المخاوف من تقسيم السودان بين حكومتين متنافستين.

وقالت مصادر في الحصاحيصا، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومتراً شمال ود مدني، إن مقاتلي الدعم السريع دخلوا صباح الأربعاء، وأعلنوا القائد المحلي أبو عجلة كيكال محافظاً جديداً لولاية الجزيرة.

وقالت لجان المقاومة، وهي شبكات من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، في ود مدني والحصاحيصا، إن مقاتلي قوات الدعم السريع نهبوا المتاجر وهددوا المدنيين بالاعتداء الجنسي ما لم يتعاونوا.

كما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني باستهداف الأشخاص في ود مدني ذوي الجذور العرقية في دارفور وكردفان، الذين قالت إن الجيش يشتبه في كونهم جواسيس.

انتشار الذعر

وتحدثت مصادر في الجنينة بولاية النيل الأبيض عن وقوع اشتباكات في المدينة، وكذلك مصادر أخرى في الفاو بالقضارف. وقالت المصادر إن أرتالاً من سيارات الدعم السريع شوهدت أيضاً تتجه نحو سنار قادمة من ود مدني.

وقالت آمنة عصام، من سكان الجطينة، إن أصوات القنابل وإطلاق النار الكثيف سمعت في أطراف المدينة.

وأضافت: “نسمع بوضوح أصوات الاشتباكات في أطراف المدينة.. الناس يفرون حاليًا إلى جنوب الولاية، متجهين نحو مدينتي الدويم وكوستي”.

وأوضح عبد الله أحمد، وهو مزارع في الفاو، وهي بلدة تبعد 60 كيلومتراً عن ود مدني، أن الأشخاص الذين فروا من القرى المجاورة قالوا إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تشتبك بين البلدة وود مدني.

وتابع: “من الواضح أن قوات الدعم السريع تستهدف مدينة القضارف، وهم يريدون العبور إلى الفاو”.