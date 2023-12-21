إعلام إسرائيلي يكشف خفايا جديدة عن قتل الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى

وطن- قصفت دبابة إسرائيلية منزلاً كان مقاومون فلسطينيون، يحتجزون فيه عددا من الأسرى خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حسبما كشفت صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية.

ولم يؤكد جيش الاحتلال بعد هذا الاستنتاج، المستمد من اللقطات التي نشرتها القناة 12.

وقال التقرير، إن دبابة وصلت إلى كيبوتس بئيري بعد ساعات من بدء الهجوم، وأطلقت قذائف باتجاه منزل باسي كوهين، حيث كان المقاومون متحصنين بوجود الأسرى الإسرائيليين.

وتم تصوير الفيديو من مروحية تابعة للشرطة تم استدعاؤها إلى المنطقة خلال الهجمات، بحسب القناة 12.

وقالت صحيفة هآرتس إن المروحية وثقت أيضًا تجمع العديد من القوات خارج البوابة الرئيسية للكيبوتس ولم تدخل، على الرغم من الوقت الكبير الذي مر منذ بداية الهجوم.

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وشهد أحد المستوطين، أنه في حوالي الساعة 6.10 من مساء ذلك اليوم، رأوا مئات الجنود والضباط وعشرات مركبات حرس الحدود وغيرها.

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وأضاف: “شخصيا، اقتربت من كل ضابط رأيته، حتى أولئك الذين هم برتبة رقيب أول، وسألوا من هو القائد.. لم يكن أحد يعلم. بدا الأمر وكأنه فوضى عارمة في القيادة”.

وتابع: “أخبرتهم أنه في الداخل، هناك عائلات تتقاتل، وعليهم الدخول، لكن لم يكن هناك أحد للتحدث معه. كانت هذه أوقات وساعات عندما كنا بحاجة إلى إغراق الكيبوتس بالجنود، ولم يدخل سوى عدد قليل جدًا من القوات. قاتلنا طوال اليوم بمفردنا.”

وكشف يائير أفيتال، عضو الفرقة الاحتياطية في الكيبوتس: “500 جندي وقفوا في الخارج، ولم يتولى أحد المسؤولية. وكان الناس هنا يفقدون الدماء كل دقيقة. والجيش الذي كان في الخارج وقف ولم يفهم ما كان يحدث هنا. ”

فيما قالت ياسمين بورات، التي نجت من الهجوم على الحفل الفني، إنها احتُجزت في المنزل المذكور مع إسرائيليين وتمكنت من إخراج نفسها منه.

وأوضحت أنها اقتربت من أحد الجنود وسألت عما إذا كانت القذائف ستلحق الضرر بالإسرائيليين الآخرين، فأجاب الجندي: “نحن نفعل ذلك على الجوانب فقط لهدم الجدران”.

وكانت بورات قد أدلت بشهادتها حول الحادثة في مقابلة مع قناة إذاعية إسرائيلية باللغة العبرية قبل شهرين. وقالت في ذلك الوقت إن هدف المقاتلين الفلسطينيين الذين احتجزوها مع عشرات الأسرى الآخرين كان نقلهم إلى غزة وليس قتلهم.