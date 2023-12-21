“أمانة يابا توقف شوية”.. فيديو مُؤلم من وداع طفل فلسطيني لوالده الشهيد بالدموع في غزة (فيديو)

وطن- التقطت عدسات الكاميرا مشهد مؤلم وحزين لوداع طفل فلسطيني والده الشهيد بالدموع، ارتقى إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال75.

ويُظهر في مقطع الفيديو المنشور من قبل النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، طفل فلسطيني يبكي بحرقة خلال وداع والده الشهيد، خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

أمانة يابا توقف شوية

ويقول الطفل الفلسطيني في مقطع الفيديو المؤلم خلال وداع والده الشهيد وهو يبكي على فراقه، ” أمانة يابا توقف شوية”.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي النازي أكثر من 1700 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من قطاع غزة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى الآن.

اقرأ أيضاً:

الصمت العربي والتأييد الدولي

ويظل الصمت العربي المتخاذل والتأييد الدولي على ما يحدث من مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف في تاريخ الصراع منذ النكبة عام 1948.

فقد أصبح سكان قطاع غزة يعانون من الجوع والحرمان من البحث عن مكان آمن لهم نتيجة القصف العشوائي والجنوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي للأحياء السكنية والمباني والمدارس والكنائس والمشافي على رؤوس سكانيها دون سابق إنذار.

وبحسب حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ارتقى أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 53 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى هذه اللحظة.