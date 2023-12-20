مذيع الجزيرة يحتمي من قصف مرعب هز محيط المستشفى الكويتي على الهواء

وطن – تعرض محيط “المستشفى الكويتي” الواقع أقصى جنوبي قطاع غزة قرب الحدود المصرية لقصف إسرائيلي وحشي بأحزمة نارية عنيفة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بينهم عدد من الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية صحفية داخل المنطقة.

ووثقت عدسات الصحفيين من وسائل إعلامية مختلفة لحظة تعرض عدد من المناطق التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي آمنة أقصى جنوبي قطاع غزة، لقصف وحشي من طائرات إسرائيلية في محيط المستشفى الكويتي.

وانعكست حالة الهلع والرعب في صفوف المدنيين والصحفيين الذين كانوا يغطون الأوضاع بالقرب من المستشفى، ليغادر من كان هناك إلى مواقع أخرى بعد ارتفاع أعمدة الدخان في المكان جراء القصف.

إبادة جماعية في قطاع غزة

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن انتشال جثامين نحو 70 شهيداً في منطقة الثلاثيني بمدينة غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.

المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أكد أن الاحتلال يمارس إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني خصوصا الأطفال.

اقرأ أيضا:

ومع استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على ما تبقى من أحياء غزة تحدث البرش عن وصول 20 شهيدا و25 جريحا إلى المستشفيات هذا الصباح داخل القطاع الفلسطيني المحاصر ولا يزال العشرات من العالقين تحت الأنقاض

ويريد الاحتلال من خلال القصف المتواصل وقف ما تبقى من خدمات صحية بالقطاع، حسبما أكده المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 19 ألفا و667 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 52 ألفا و586، حسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.