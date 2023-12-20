كيف قلبت القسام مفاهيم المقاومة وحروب التحرير في معجزة سيخلدها التاريخ؟ (فيديو)

وطن – قال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر المفكر والمحلل السياسي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي، إن المقاومة الفلسطينية حققت معجزة عسكرية، دون مبالغة وتجربتها ستدخل كتب التاريخ من أوسع أبوابه.

وأضاف الأكاديمي محمد المختار الشنقيطي في مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة مباشر”: “الأصل أن المقاومة وحرب التحرير لا تنجح إلا اذا كانت في أرض شاسعة وتضاريس وعرة ويكون لديها جوار داعم و هيبة.”

ما فعلته المقاومة معجزة عسكرية بكل المقاييس

وتابع ضاربا المثل على ذلك بأن الفيتناميين كان معهم الصينيون والروس وهي دول عظمى ذات هيبة ليس من السهل اختراق حدودها. والجزائر هي قارة من حيث المساحة وفيها الصحاري والجبال والوديان.

وأردف الأكاديمي الموريتاني المقيم في قطر موضحا بأن افغانستان هي أيضاً بلاد شاسعة ووعرة الجبال والتضاريس وأرض حديثة.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن كل الشروط الموضوعية الناجحة لحرب التحرير لا توجد في غزة بل يوجد نقيضها، أرض صغيرة مسطحة ساحلها بحري بالأساس.. كما نعرف حالة تعاون جيرانها وتعاملهم مع المقاومة”.

وعاد محمد المختار الشنقيطي ليشدد على أن ما تحقق على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هو معجزة مدهشة بلا شك.

واستدرك: “أنا مقتنع أن أي منظر عسكري لحروب التحرير أو الثورات أو ما يسمى بـ “الحروب غير النظامية” يشاهد ما حدث سيندهش.”

وختم لا شك أن هذه التجربة ستدخل كتب التاريخ، وهذا -حسب قوله- ما يجله متفائلاً، رغم كل المعاناة والدماء التي تسيل فإن وراء المقاومة عقلاً سياسياً واستراتيجياً فذاً.