بينما 64% من سكان غزة يتناولون الحشائش.. برلماني أوروبي يوثق تكدس شاحنات المساعدات بمعبر رفح (شاهد)

وطن- وثّق النائب في البرلماني الأوروبي باري أندروس، تكدس الشاحنات أمام معبر رفح رغم معاناة سكان قطاع غزة من أزمة جوع عاصفة.

ووقف أندروس أمام معبر رفح، وقال في مقطع مصور: “هذا هو موقف الشاحنات الرئيسي، يمكنك أن تراها على طول طريق العودة، بقدر ما تستطيع أن تراه العين وكلها متوقفة هنا على طول الطريق إلى هناك ثم تمر من هنا”.

وأضاف باري أندروس: “كما ترى الشيء نفسه على الجانب الآخر على طول الطريق بقدر ما تستطيع أن تراه العين.. لذا فإن مما ننظر إليه هو مهزلة مطلقة”.

وتابع: “وصلنا للتو إلى معبر رفح وربما تمر شاحنة واحدة كل ساعة وهناك 2.3 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص الغذاء والوقود والدوا”.

وأشار باري أندروس إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية هو حق أساسي للناس في الصراع وهو ما تم حرمان سكان غزة منه، موضحا أن ما يمكنهم فعله هو لفت الانتباه إلى هذه الكارثة الإنسانية والتنديد بهذا الظلم.

انتقادات حادة لمصر

وتوجه انتقادات حادة لمصر لعدم إدخالها مساعدات إنسانية لقطاع غزة بالقدر الكافي، على الرغم من اصطفاف كميات مهولة من المساعدات عند معبر رفح، فيما تتحكم إسرائيل في هذا الملف بالمطلق في مشهد وُصف بأنه يشكل مساسا بالسيادة المصرية.

وزاد حجم الغضب من مصر جراء تفاقم حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة في ظل اندلاع الحرب منذ 75 يوما.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد وثّق هذه الكارثة قائلا إن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع.

وقال المرصد في دراسة، إن 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و64% يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

وأضاف أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميا في قطاع غزة.