“ازدواجية المعايير وكيلٌ بمكيالين”.. حفيظ  دراجي يُعقب على عقوبة يوسف عطال لتضامنه مع فلسطين

وطن- عقب المعلق الرياضي في شبكة قنوات بين إن سبورت الرياضية الجزائري حفيظ دراجي، على عقوبة مواطنه يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي الموقوف، على خلفية تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال75.

وقال المعلق الجزائري حفيظ دراجي في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” ما حدث البارحة في محاكمة يوسف عطال، هو التماس قدمته النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية”.

تعليق حفيظ دراجي على عقوبة يوسف عطال

وأضاف دراجي، “الحكم سيصدر لاحقاً عن محكمة نيس، ويكون ابتدائياً ويمكن الطعن فيه بالاستئناف”.

وواصل، ” للعلم تضمن الالتماس وكيل الجمهورية عقوبة أصيلة بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، مع فرض غرامة مالية تقدر ب45 ألف يورو، وعقوبة أخرى تكميلية تلزمه بنشر الحكم في حسابه على الانستغرام لمدة شهر”.

ما حدث اليوم في محاكمة يوسف عطال هو التماس قدمته النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية ، على أن يصدر الحكم لاحقا عن محكمة نيس ، ويكون ابتدائيا ، يمكن الطعن فيه بالاستئناف .

للعلم فقد تضمن التماس وكيل الجمهورية عقوبة أصلية بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قيمتها 45 ألف… pic.twitter.com/vKURvtgOe5 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 18, 2023

وختم تغريدته، ” في كل الحالات الالتماس قاس، والمحاكمة أصلاً مجحفة فيها ازدواجية المعايير وكيل بمكيالين، لأن طرفها جزائري/ فلسطيني يجب أن يقمع أمام الطرف الإسرائيلي”.

اقرأ أيضاً:

محاكمة يوسف عطال

وكان النجم الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي الموقوف، قد مثل الاثنين أمام محكمة نيس الفرنسية، على خلفية نشره مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات الذي يدعو فيه على اليهود، تضامناً مع فلسطين عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام.

ووجهت النيابة العامة تهمة نشر الكراهية العنف مع اسقاط تهمة الإرهاب ضد اللاعب، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية تقدر قيمتها 45 ألف يورو.

يذكر بأن رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم قد أوقفت الجزائري يوسف عطال، بعد حملة التحريض ضد اللاعب من قبل الجاليات اليهودية ووسائل الإعلام الفرنسية، بالإيقاف لمدة 7 مباريات، إلى جانب إيقافه من قبل نادي نيس الذي يلعب في صفوفه بوقت سابق.