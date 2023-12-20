أكاديمي تركي يهدي جائزته إلى أبو عبيدة ويوجه له رسالة مؤثرة بحضور أردوغان (شاهد)

وطن- أهدى الأكاديمي التركي إلهامي غولتشين، جائزة علمية حصل عليها في الحفل الثالث لتوزيع جوائز “مؤسسة نشر العلوم” بتركيا، إلى “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، واصفا إياه برمز المقاومة في فلسطين.

وقال إلهامي غولتشين الأستاذ بجامعة أرضروم أتاتورك: “أهدي جائزتي هذه بشكل خاص لمن بات رمزا للمقاومة في فلسطين.. أهديها إلى أمثال أبو عبيدة ولإخواني من الشباب العاملين في المجال الأكاديمي بتركيا. أحييكم جميعا بكل احترام”.

وبعد الحفل، تحدث غولتشين لوسائل إعلام محلية، قائلا: “يجب على العالم أن يقف دائمًا ضد القمع والظلم.. نحن لا نعارض الظلم في فلسطين فحسب بل ضد كل الظلم في العالم”.

وأضاف: “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رأينا أن القمع في غزة يتم بوحشية كبيرة لم تشهدها البشرية من قبل”.

ووجه إلهامي غولتشين رسالة إلى متحدث القسام قائلا: “أرسل تحياتي إلى أبو عبيدة والذين يدافعون عن القضية الفلسطينية، وأهدي الوسام الذي حصلت عليه لكل المقاومين الفلسطينيين.. نحن علماء ومن واجبنا الرد على الاضطهاد مهما كان الأمر”.

حفل جوائز نشر العلوم الثالث

وأقيم حفل جوائز نشر العلوم الثالث؛ بهدف دعم الدراسات والأبحاث العلمية في تركيا، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال الحفل، أعلن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش فوز غولتشين بجائزة العلوم البيئية والصحية، بينما حصل زكريا كورشون الأستاذ بجامعة مؤسسة السلطان محمد الفاتح على جائزة العلوم الاجتماعية.

وفي نهاية الحفل، أعلن أردوغان عن الفائز بالجائزة الكبرى لمؤسسة نشر العلوم لعام 2023 وهو البروفيسور إبراهيم أكدومان من جامعة إسطنبول التقنية.

يُشار إلى أن أبو عبيدة يحظى بتفاعل كبير بين الشعوب العربية والإسلامية، كونها يمثل رمزا للمقاومة الفلسطينية.

وتحظى كلمات أبو عبيدة التي يُدلي بها على مدار عملية طوفان الأقصى بمتابعة واسعة وتفاعل كبير.