مشهد يوثق فاجعة غزة.. عائلة نازحة تعيش أسفل شاحنة

وطن- في مشهد يوثق حجم المعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة جراء الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شوهدت عائلة نازحة وهي تعيش أسفل شاحنة.

وظهرت العائلة في مقطع فيديو، العائلة التي تضم عددا كبيرا من الأطفال وهم يعيشون أسفل الشاحنة، حيث أصبحت بمثابة مأوى لهم.

ووضعت العائلة بعضا من أمتعتها على الرمل، فيما يقضون حياتهم أسفل الشاحنة، بعدما تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية الهمجية.

وصنعت الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، أوضاعا بائسة دفعت أعدادا كبيرة من السكان للنزوح قسرا داخل القطاع بعد حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمباني.

اقرأ أيضا:

تحذيرات أممية من تهجير الفلسطينيين

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر من تزايد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر.

واتهم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.

وأشار لازاريني إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب. وقال: “التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر”.

كذلك، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إنه من الأهمية بمكان التشديد على عدم الترويج لعملية إجلاء السكان هذه وعدم التشجيع عليها أو فرضها.