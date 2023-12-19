عقوبة قضائية بحق الجزائري يوسف عطال لدعمه فلسطين.. وهذه تفاصيلها (صور)

وطن- أصدرت النيابة الفرنسية عقوبة قاسية بحق النجم الجزائري الدولي يوسف عطال، على ضوء تضامنه مع فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال74.

وفرضت النيابة الفرنسية التماساً بسجن الجزائري يوسف عطال لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية تقدر ب45 ألف يورو، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

عقوبة يوسف عطال لدعمه فلسطين

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن الجزائري عطال سيكون ملزماً بنشر تلك العقوبة القضائية الصادرة بحقه عبر حسابه الشخصي على موقع “الانستغرام”، لمدة شهر كامل، في انتظار صدور الحكم النهائي في قضيته من قبل القضاء الفرنسي.

وكان لاعب نادي نيس الفرنسي الموقوف يوسف عطال، قد مثل أمام محكمة نيس الفرنسية، الاثنين، بعد توجيه النيابة العامة الفرنسية تهمة الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف بحق اللاعب، قبل أن يسقط تهمة الإرهاب ضده وتبقى قضية نشر الكراهية الصادرة بحقه.

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دعم يوسف عطال فلسطين

وجاء تحريض وسائل الإعلام الفرنسية وجماعات مناصرة لليهود في فرنسا ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال، على خلفية مناصرته فلسطين بنشره فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات وهو يدعو على اليهود عبر حسابه الشخصي.

وتعرض اللاعب عطال على إثر ذلك الفيديو بعد حملة التحريض ضده، إلى عقوبة الإيقاف من قبل نادي نيس الذي يلعب في صفوفه وكذلك رابطة الدوري الفرنسي الممتاز التي أوقفت اللاعب لمدة 7 مباريات مع الفريق.

ومن المتوقع أن يرحل الجزائري عطال عن صفوف نادي نيس الفرنسي، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد عقوبة إيقافه من قبل النادي والدوري الفرنسي الممتاز.

وارتقى أكثر من 19 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين وأصيب ما يزيد عن 51 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق آخر تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الساعة.