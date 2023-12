تقنية جديدة ستكون حاضرة لأول مرة في كأس أمم آسيا 2023 قطر

وطن- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في نهائيات كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في دولة قطر مطلع العام المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بعد تنفيذها في النسخة الماضية عام 2019، من منافسات دور الربع النهائي للبطولة الآسيوية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، في تصريح صحفي، “حكم المباريات الآسيويين أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يساهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى”.

Semi-Automated Offside Technology (SAOT) to debut at #AsianCup2023!

It will be implemented at all 51 matches of the tournament, making AFC the first Confederation to apply the system at the Continental men’s national team level! https://t.co/dHzNrqYyMT

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 19, 2023