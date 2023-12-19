تقنية جديدة ستكون حاضرة لأول مرة في كأس أمم آسيا 2023 قطر

وطن- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في نهائيات كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في دولة قطر مطلع العام المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بعد تنفيذها في النسخة الماضية عام 2019، من منافسات دور الربع النهائي للبطولة الآسيوية.

تقنية التسلل شبه الآلي حاضرة في كأس أمم آسيا 2023

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، في تصريح صحفي، “حكم المباريات الآسيويين أكدوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم، وسوف يساهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى”.

Semi-Automated Offside Technology (SAOT) to debut at #AsianCup2023! It will be implemented at all 51 matches of the tournament, making AFC the first Confederation to apply the system at the Continental men’s national team level! https://t.co/dHzNrqYyMT — #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 19, 2023

وأضاف آل خليفة، ” تطبيق تقنية التسلل الآلي في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2023، تنسجم مع استراتيجية الاتحاد الآسيوي بتطبيق أحدث التقنيات في المجال التحكيمي، ويجسد إرادتنا في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الحدث الآسيوي المنتظر”.

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نظام تقنية حكم الفيديو VAR

وواصل، “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة على صعيد التحكيم العالمي، من خلال تبني أحدث المبادرات التقنية، بالإضافة إلى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد خلال جوهرة بطولات آسيا وتوفير البيئة الخصبة للارتقاء بقطاع التحكيم الآسيوي”.

ويعد الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري على مستوى العالم، يقوم بتطبيق هذه التكنولوجيا على صعيد البطولات للمنتخبات الوطنية، من أجل تحقيق الدقة والنزاهة على صعيد صنع القرار من قبل الحكام.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات نهائيات كأس آسيا 2023 قطر، في ال12 من شهر يناير/ كانون الثاني، كما وستختتم فعالياتها في ال10 من شهر فبراير/ شباط المقبلين.