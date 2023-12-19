بدون توجيه أي تهمة له.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسؤولاً في نادي بالستينو التشيلي في فلسطين

وطن- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منسق أكاديمية بالستينو التشيلي في فلسطين، أنس أبو سرور، بدون توجيه أي تهمة رسمية له.

وقال نادي بالستينو التشيلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، “السلطات الإسرائيلية اختطفت أنس أبو سرور دون توجيه أي تهمة رسمية له، مع قرار حبسه لمدة 6 شهور”.

اعتقال مسؤول نادي بالستينو في فلسطين

وأردف البيان، ” تم اعتقال منسق الأكاديمية أبو سرور من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، والحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور بدون توجيه أي تهم إليه.. كل الدعم له ولعائلته”.

Informamos que el Ejército de Israel secuestró a Anas Abu Srour, coordinador de Palestino Academy, nuestra filial en Palestina. Abu Srour fue detenido, encerrado y condenado a 6 meses de prisión, sin cargos en su contra. Todo nuestro apoyo a él y su familia. #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/pxfsRmQscE — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) December 8, 2023

وتأسس نادي بالستينو الذي يلعب في صفوف الدوري التشيلي للدرجة الممتازة لكرة القدم عام 1920، من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين المغتربين في مدينة أوسورنو جنوب دولة تشيلي.

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نادي بالستينو التشيلي

وأطلق المسؤولين على النادي اسم ” كلوب ديبورتيفو بالستينو”، وهو ما يعني باللغة الإسبانية النادي الرياضي الفلسطيني.

ومنذ نشأة نادي بالستينو التشيلي وهو يعمل على دعم وتأييد قضيته فلسطين الذي يندرج ضمن اللوائح الأساسية التي يقوم عليها النادي.

وفي أكتوبر عام 2021، أعلن نادي بالستينو عن فتح فرع للأكاديمية في قطاع غزة، كأحد فروعه في فلسطين، إلى جانب فرع فتح في السابق برام الله.

كما وخلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ال7 من شهر أكتوبر الماضي، يواصل مناصرة ودعم قضية العادلة على صعيد اللاعبين وجماهيره بشتى الطرق والوسائل المتاحة أمامه.

وبادر نادي بالستينو في إطلاق العديد من الحملات لجمع التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال حربه المستمرة على القطاع إلى يومنا هذا.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت نحو 19 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 51 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.