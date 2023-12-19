أين أطفال غزة من دعم محمد صلاح وهداياه؟!.. نجم ليفربول في مرمى الانتقادات مجددا (شاهد)

وطن – انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري العالمي محمد صلاح، بعد زيارة قام بها مع لاعبي فريقه ليفربول الإنجليزي إلى مستشفى الأطفال البريطاني “ألدر هاي” في ليفربول للتخفيف عن الصغار بمناسبة أعياد الكريسماس.

حيث جاء ذلك في الوقت الذي لم يحاول فيه تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف من أطفال غزة، وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي -كما علق الإعلامي المصري البارز “حافظ المرازي”-

والذي أشار في تغريدة له على (إكس) انتقد فيها نجم ليفربول، إلى أن صلاح اكتفى بإبلاغ الإعلام عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين!

زيارة محمد صلاح @MoSalah لمستشفى الأطفال البريطاني ألدر هاي في ليفربول مع بعض لاعبي فريقه للتخفيف عن الصغار بمناسبةً أعياد الكريسماس، تقليد سنوي يُحمد عليه. لكن الانتقاد للاعب المصري العالمي انه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف… https://t.co/TingMVZcIG pic.twitter.com/GznqrJOioc — حافظ المرازي (@HafezMirazi) December 19, 2023

“هل أذل الحرص أعناق الرجال؟”

وأضاف المرازي في تعليقه أن “حمل رموز أعياد الكريسماس على الرأس مقبول في بريطانيا خلافاً لأي حطّة او كوفية فلسطينية” وختم متسائلاً :”هل أذل الحرص أعناق الرجال؟!”

ويعتقد بعض المغردين أن صمت محمد صلاح إزاء ما يجري من جرائم على يد قوات الاحتلال في غزة ناتجٌ عن الخوف من العقوبات التي تعرضَ لها رياضيونَ عرب في الغرب بعد إبداءِ تضامنهم، حيث أنهى نادي ماينز الألماني عقد لاعبـهِ الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بسبب منشورٍ على فيسبوك تضامنَ فيه مع فلسطين.

“الحياة مواقف يا صلاح”

وسخر الكاتب السعودي تركي الشلهوب من احتفال صلاح بأطفال بريطانيا وتناسيه لأطفال غزة قائلاً : “مرتديًا القرون وبابتسامة عريضة، محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة “الكريسماس” في الوقت الذي يُقــتل فيه أطفال غزة!”

مرتديًا القرون وبابتسامة عريضة، محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة "الكريسماس" في الوقت الذي يُقـ ـتل فيه أطفال غزة!#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9gPFFDkLNN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 19, 2023

وقالت “سيرين خروب”: “الحياة مواقف، ترفعك عالياً أو تهوي بك إلى أسفل السافلين في عيون الناس.”

وتابعت منتقدة مواقف محمد صلاح: “في هذا العدوان على غزة، رأينا الفرق واضحا بين من تغنينا بأخلاقه “صلاح” وبين من كنا نراه مجرد فنان هاوي”ويجز” “.

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وأضافت : “ويجز تبنى القضية بكل الطرق التي استطاع أن يعبر بها عن دعمه الدائم والمستمر،في حين أن صلاح انتقائي”.

وعقب “علي بن سالم الراشدي”: “صلاح نفعي همه المال واستمرار عقده ، وآخر أمر يهتم له أطفال غزة ، تحية للشهم أبوتريكة.”

وعلق “يوسف الدموكي”: “ليحتفل لا بأس، وليرتدِ قرنَي غزال فوق رأسه، وليضع ما شاء من قرون في أي مكانٍ شاء من جسمه.”

وأضاف: “ولكن ليتذكر أن عيون 8 آلاف جثة تراقبه، وتطارده، تلك الوجوه الصغيرة ستظل لعنته للأبد”.

من أي طينة باردة خلق محمد صلاح؟ من أي رئة خبيثة يتنفس؟ وما لون الدم الذي يجري في عروقه؟ أطفلٌ في لندن ضحكته أثمن من صراخ مليون طفل نازح وقتيل وجريح في غزة؟ يحتفل صلاح بالكريسماس مع الأطفال في مستشفى بإنجلترا، بينما تمر سنوات كثيرة كل ليلة على مليون طفل في غزة، يفترشون الأرض،… pic.twitter.com/YZKbTofi9k — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) December 19, 2023

والثلاثاء، ظهر محمد صلاح وزملائه في ليفربول، وهم يرتدون قبعة سانتا كلوز، أثناء تقديم الهدايا إلى الأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم، للاحتفال بأعياد الكريسماس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل، صور صلاح ولاعبي ليفربول والجهاز الفني، أثناء تواجدهم في مستشفى الأطفال المذكور.