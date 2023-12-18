“ولعت”.. تيفو اتحاد عنابة الجزائري خلال مباراته الودية أمام المنتخب الفلسطيني تضامناً مع غزة (شاهد)

وطن- رفعت جماهير اتحاد عنابة الجزائري تيفو الكلمة الشهير “ولعت” داخل مدرجات الملعب، خلال المباراة الودية أمام المنتخب الفلسطيني الفدائي، تضامناً مع غزة إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال73 على التوالي.

وتضامنت جماهير اتحاد عنابة برفع تيفو الكلمة الشهيرة “ولعت”، خلال مباراة فريقهم الودية أمام المنتخب الفلسطيني، الجمعة، عند الدقيقة السابعة من مجريات زمن المباراة على ميدان ملعب “8 ماي”، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تيفو اتحاد عنابة الجزائري

وتعود الكلمة الشهيرة “ولعت” إلى أحد عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قالها بعد استهداف دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أحد شوارع المدينة.

وارتقى نحو 19 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب أكثر من 51 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ويعسكر المنتخب الفلسطيني التربص المغلق في ولاية عنابة الجزائرية، خلال الفترة ما بين 12-22 ديسمبر الجاري، استعداداً لانطلاق بطولة كأس آسيا مطلع العام المقبل في دولة قطر.

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المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 2023

ويتواجد المنتخب الفدائي الفلسطيني في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر، برفقة إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وسيستهل المنتخب الفلسطيني بطولة كأس آسيا 2023 قطر، بمواجهة صعبة أمام إيران، في ال14 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على ملعب “استاد المدينة التعليمية” بدولة قطر.

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023، الجمعة، في ال12 من شهر يناير وحتى السبت ال10 من شهر فبراير القادمين.

يذكر بأن المنتخب القطري العنابي كان آخر نسخة من بطولة كأس آسيا عام 2019، فيما يعد منتخب اليابان أكثر المنتخبات تتويجاً بهذه البطولة الآسيوية برصيد 4 مرات.