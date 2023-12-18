مواجهات قوية منتظرة.. نتائج قرعة دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2024

وطن- أسفرت نتائج قرعة دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2024، الاثنين، عن مواجهات قوية منتظرة بين الفرق الأوروبية المتأهلة لهذا الدور.

ووقع فريق برشلونة في نتائج القرعة لدور ال16 أمام منافسه نابولي الإيطالي في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين في هذا الدور، بينما سيقابل غريمه التقليدي ريال مدريد نظيره لايبزيغ الألماني.

مواجهات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2024

وفي مواجهة سهلة سيقابل حامل اللقب للنسخة الماضية مانشستر سيتي منافسه كوبنهاغن الدنماركي، وأتلتيكو مدريد سيلتقي أمام الوصيف إنتر ميلان الإيطالي.

بينما سيواجه أرسنال منافسه بورتو البرتغالي في مواجهة مثيرة بين الفريقين، فيما وقع بايرن ميونخ أمام لاتسيو الإيطالي، وباريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد.

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نتائج قرعة دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2024

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16، بعد إجراءها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، كما يلي:

ريال مدريد (إسبانيا) X لايبزيغ ( ألمانيا).

برشلونة (إسبانيا) X نابولي (إيطاليا).

مانشستر سيتي (إنجلترا) X كوبنهاغن (الدنمارك).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) X إنتر ميلان (إيطاليا).

باريس سان جيرمان (فرنسا) X ريال سوسيداد (إسبانيا).

بايرن ميونخ (ألمانيا) X لاتسيو (إيطاليا).

أرسنال (إنجلترا) X بورتو (البرتغال).

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) X آيندهوفن (هولندا).

توقيت مواجهات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دوري أبطال أوروبا 2024 لدور ال16 الذهاب خلال الفترة ما بين 13 -21 من شهر فبراير القادم، على أن تكون مواجهات الإياب خلال الفترة ما بين 6-12 مارس المقبل.