لولوة الخاطر في بيت مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة ببلجيكا للتعزية (فيديو)

وطن – في بادرة لاقت الكثير من الثناء قدمت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، واجب العزاء لأبناء مصور قناة الجزيرة الشهيد “سامر أبو دقة” في منزل عائلته ببلجيكا.

واستشهد سامر أبو دقة يوم 15 ديسمبر 2023، بعد أن ظل ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا من قبل قوات الاحتلال في محيط مدرسة فرحانة لـ6 ساعات، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته إلى جانب الزميل وائل الدحدوح خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا على المدرسة.

لولوة الخاطر في منزل عائلة سامر أبو دقة

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، زيارة الوزيرة القطرية لولوة الخاطر لمنزل أبو دقة في بلجيكا ولقاءها بأولاده، والتقاطها معهم الصور، بعد تقديمها واجب العزاء لهم.

#سامر_ابودقة لولوة الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، تقدم واجب العزاء لأبناء الشهيد بإذن الله سامر ابودقة..

هذه المرأة نموذج يحتذى بالأخلاق و الطموح و الحضور المشرف ..

رحم الله الشهيد الزميل سامر وصبر اهله في مصابهم الجلل ..@Lolwah_Alkhater شكر الله سعيكم pic.twitter.com/ZBcHohQKhP — عُلا الفارس (@OlaAlfares) December 17, 2023

وأثنى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي -موقع إكس-تويتر سابقاً على موقف الوزيرة القطرية النبيل التي تعد نموذجاً يحتذى بالأخلاق والطموح والحضور المشرف -وفق وصف البعض-

وعلق صاحب حساب ” الحرية لغزة”: ” كم هي عظيمة هذه السيدة بإنسانيتها التي ملكت قلوب الملايين”.

فيما عقبت “شيماء الهرموزي” :”ما أجمل قلبها فخورين جداً بها وبكل ماتفعل. واستدركت:”الله يجبر بخاطرها ويرفع قدرها جزاها الله ألف خير”.

وقالت “مريم”:”عظيمة هده السيدة مثال للمرأة المسلمة والعربية”.

سامر أبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت

ويشار إلى أن مصور قناة الجزيرة بغزة الشهيد سامر أبو دقة، الذي وري جثمانه الثرى، صباح يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023 في خان يونس، من مواليد عام 1978.

والشهيد سامر أب لـ3 أولاد وبنت، ومن سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خانيونس، والتحق بالجزيرة في يونيو 2004 حيث عمل مصوراً وفني مونتاج.

ووفق “الجزيرة نت” زار أبو دقة عائلته في بلجيكا قبل أشهر من وفاته، مخططا معهم أن يلم شملهم في غزة ويعودوا لأرض الوطن، ورغم محاولة إقناعه بالخروج منها في وضع الحرب الإسرائيلية عليها التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإنه رفض رغم الإقامة الأجنبية التي بحوزته وقال “لن أغادر”، وآثر الاستمرار في التغطية مؤكدا ذلك قبل استشهاده بيومين.

والسبت، قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف اغتيال مصورها سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الجزيرة -في بيان– إنها شكلت مجموعة تضم فريقا من الشبكة وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية. وأضافت أن الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الجزيرة العاملة بالأراضي الفلسطينية.