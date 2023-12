صحيفة “نيويورك تايمز” تغضب “الصهاينة” وتستنفر إسرائيل.. ما القصة؟

وطن – تعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية لهجوم من صهاينة غربيين بسبب استخدامها مصطلح قوات الاحتلال في أحد أخبارها عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدمت الصحيفة مصطلح الاحتلال عن القوات الغاصبة التي كانت تحاصر مستشفى كمال عدوان أثناء حربها الوحشية ضد قطاع غزة.

ونشرت لاهافا هاركوف مراسلة موقع “جويش إنسايدر” عبر تغريدة على حسابها قائلة عن نيويورك تايمز: “إنها تتبنى بهذا المصطلح وجهة نظر مناهضة لإسرائيل”.

ومن بين المنتقدين الصهاينة أيضاً المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس” التي زعمت أن “الاسم الصحيح هو جيش الدفاع الإسرائيلي”.

NY Times using the language of anti-Israel activists in a news story. https://t.co/Vsk2Mt4l93

— Lahav Harkov 🎗️ (@LahavHarkov) December 17, 2023