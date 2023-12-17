“وديني لأدبحها” .. شقيقة نيرة أشرف مهددة بنفس المصير من “عاشق مجنون”! (صور)

وطن – عاد اسم نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها المدعو محمد عادل، في واقعة هزّت الرأي العام المصري في يونيو/حزيران 2022، لكن هذه المرّة يتعلق الأمر بشقيقتها شروق.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية، فإنّ شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، تلقت تهديدات من أحد الأشخاص بالقتل في حالة رفضها الزواج منه، كما حدث مع شقيقتها.

وذكر موقع “القاهرة24” المحلي، إن والد نيرة أشرف توجه وابنته شروق، إلى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، وحررا محضرا يتهمان فيه الشاب بتهديد شروق أشرف بالقتل، مرفقين بالمحضر صورًا ضوئية بالرسائل التي أرسلها المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بتهديد “شروق”، في خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته وإلا سيكون مصيرها نفس مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

وقالت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف، إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي.

وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد، ويعمل في مطعم، ولا يقطن المعادي.

كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة الرفض سيكون مصيرها مثل مصير شقيقتها نيرة.

وسادت حالة من السعادة داخل منزل نيرة أشرف بعد إلقاء القبض على المتهم بتهديد شقيقتها شروق.

وفي 14 يونيو، 2023، نفذت إدارة السجون المصرية حكم الإعدام شنقاً بحق محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبله.