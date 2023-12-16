لماذا يبنى مارك زوكربيرغ مخبأ سري بقيمة 270 مليون دولار! (شاهد)

وطن – كشفت وسائل إعلام أميركية عن أنّ الملياردير الأميركي مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة “ميتا”، يعكف على بناء حصن منيع وسط المحيط بجزيرة هاواي، ليكون مخبأ سري يلجأ إليه وأسرته حلال اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكشفت الوثائق أن مجمع مارك زوكربيرجغ السري للغاية في هاواي على وشك أن يصبح أكثر إسرافًا، ومن المقرر أن ينفق رجل الأعمال 270 مليون دولار على قصور متعددة وقرية بأكملها ومخبأ تحت الأرض بمساحة 5000 قدم مربع للعقار.

وسيكون مشروعه المتميز واحدًا من أكبر الإنشاءات الشخصية على الإطلاق.

وحصل موقع WIRED على السجلات العامة ووثائق المحكمة التي تكشف عن جميع وسائل الراحة الباهظة التي يخطط زوكربيرج لإدراجها في ممتلكاته.

وقال متحدث باسم زوكربيرغ إنّ الملياردير أنفق 170 مليون دولار فقط لشراء الأرض لبناء مزرعته المحصنة، التي يعتبرها هو وزوجته وأطفاله منزلًا للعائلة.

ونشر موقع “وايرد” WIRED بعض الصور من داخل المنزل المحصن ضدّ انفجارات نووية والذي سيلجأ إليه مؤسس شركة “ميتا” المالكة لعمالقة التواصل الاجتماعي “فيسبوك وإنستغرام و”واتساب”، وعائلته.

وستكون أقرب يابسة كبيرة على بُعد 4000 كيلومتر، لضمان ألا يتأثر المنزل المحصن بأي انفجارات نووية. وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” New York Post .

وحتى البوابة الرئيسية للمزرعة المحصنة، المسماة “مزرعة كولاو” Koolau Ranch، فستكون مضادة للانفجارات وذلك في حال اندلاع حرب عالمية كبيرة.

ماذا يوجد لفي مخبأ مارك زوكربيرغ السري؟!

والمجمع المحصن يتكون من أكثر من 10 مبانٍ مع قصرين مركزيين سيتم ربطهما بواسطة نفق يؤدي إلى مأوى تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع، مع فتحة هروب يمكن الوصول إليها عبر سلم، وذلك بحسب ما تم نقله عن خطط البناء.كما نقلت “العربية”

في حين سيضم الحصن ما لا يقل عن 30 غرفة نوم و30 حمامًا، وسيحتوي أيضًا على نقاط من بيوت الضيافة ومجموعة من 11 بيتًا شجريًا “على شكل قرص” متصلة ببعضها البعض بواسطة جسور حبال، وفقًا للخطط التي استعرضها المنفذ.

بينما ستكون المزرعة المحصنة مزودة بما يكفيها ذاتيا من المياه، كما ستحتوي على ماشية وأماكن لزراعة النباتات لإنتاج الغذاء.

وسيصاحب زوكربيرغ حاشية من العمال الذين سيساعدون في الصيانة وحصاد الزرع والاعتناء بالماشية.

كما من المرجح أن يكون الحصن قادراً على الصمود لعشرات السنين بالطعام والشراب، حتى يتمكن الموجودون بداخله العيش لأطول فترة ممكنة.

وعندما تنتهي الحرب أو ينتهي الخطر بإمكانهم الخروج والبدء بحياة جديدة على الأرض.بحسب التقارير الإخبارية