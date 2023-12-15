ما حقيقة إقالة “الجزيرة” لأيمن عزام بسبب هذا “الفيديو” عن الحكام العرب؟

وطن – تصدر اسم المذيع المصري في قناة “الجزيرة مباشر” أيمن عزام منصات التواصل، بعد مزاعم حسابات بـ”إكس” ومواقع إخبارية مصرية محسوبة على النظام، بأن حديث له عن غزة والحكام العرب بأحد حلقاته الأخيرة تسبب بإيقافه عن العمل.

وزعم موقع “القاهرة24” المصري أن إدارة قناة الجزيرة مباشر أصدرت قراراً بإيقاف أيمن عزام عن العمل بعد هجومه على الحكام العرب وانتقاد موقفهم من الحرب على غزة.

لكن ذلك لم يكن مؤكداً بأي شكل من جانب الصحفي أو من جانب القناة القطرية أو على الأقل أحد العاملين فيها.

ولكن أيمن عزام أيضا لم يرد على تلك الأنباء المتداولة سواء بالنفي أو التأكيد، من قبل من أشاروا له على منصة إكس وبقيت تعليقاته في الإطار العام دون الدخول بالتفاصيل المرتبطة بعمله.

ماذا جاء في حسابات أيمن عزام؟

ورد أيمن عزام على انتقاد حساب يحمل اسم الإعلامي المصري أحمد موسى له بهجوم لاذع ذكر فيه ساخراً ممن يصفه متابعون “طبال السيسي”: “الحمد لله الذي جعلني خائناً عميلاً في نظر الإعلامي الكبير أحمد موسى”.

هذا ولم يظهر المذيع المصري في حلقاته على الجزيرة مباشر خاصة ضمن برنامج بعد منتصف الليل، وربما يفيد عدم رده بأنه قد يكون فعلاً قد تم وقفه لكنه لم يؤكد ذلك أو ينفيه.

لكن هل الخبر صحيح باقالته ! ربما اشاعات . المهم حزاه الله خيرا وجزى كل حر ، يبقي المسالة جذوة مشتعلة لا تنسى — Peace servant (@haydaraleprince) December 15, 2023

وفي ذلك تساءل أحد المتابعين: “لكن هل الخبر صحيح باقالته ! ربما اشاعات . المهم حزاه الله خيرا وجزى كل حر ، يبقي المسالة جذوة مشتعلة لا تنسى”.

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أيمن عزام “الصحفي الإنسان”

وكتب الصحفي الفلسطيني أدهم أبو سلمية مخاطباً المذيع المصري: “الصحفي الإنسان أيمن عزام قال ما كادت أن تقوله الحجارة لو قُدر لها أن تتكلم، لم يتجاوز عمله كصحفي، فالصحفي هو ذلك الذي يقول الحق والحقيقة بكل صدق وتجرد وقد فعل ذلك”.

الصحفي الإنسان #أيمن_عزام قال ما كادت أن تقوله الحجارة لو قُدر لها أن تتكلم، @AymanazzamAja لم يتجاوز عمله كصحفي، فالصحفي هو ذلك الذي يقول الحق والحقيقة بكل صدق وتجرد وقد فعل ذلك.. من أزعجه كلام أيمن هو نفسه الذي تُزعجه كل كلمة تُذكرنا بحجم التخاذل وتقاعس العربي و الإسلامي عن… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 15, 2023

وأضاف أبو سلمية: “من أزعجه كلام أيمن هو نفسه الذي تُزعجه كل كلمة تُذكرنا بحجم التخاذل وتقاعس العربي و الإسلامي عن نُصرة فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة.. غزة قضية شرف وعزة للأمة، وليست شعب جائع تُرسل له المساعدات والأكفان وهو يموت زرافات ووحداناً”.

وختم الصحفي الفلسطيني تغريدته بالقول: “شكراً أيمن لأنك كنت صوتاً الحر.. شكراً أيمن لأنك كنت أشجعهم في زمن النفاق ودبلوماسية الكلام.. شكراً أيمن لأنك إنسان”.