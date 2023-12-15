ظهور جديد لصاحب فيديو روح الروح.. وجه رسائل مؤثرة واستنهض ضمير العالم (شاهد)

وطن- ظهر المواطن الفلسطيني خالد نبهان صاحب فيديو روح الروح الذي جذب الأنظار وهو يودع حفيدته ريم بعد استشهادها في غزة، في مقطع فيديو جديد وجه من خلال عدة رسائل.

وقال نبهان، إنه يتقدم بالشكر الجزيل لكل من تأثر بلحظة وداعه لحفيديه ريم وطارق، وأضاف: “محبتكم هذه ودموعكم التي انهمرت من أجلها لامست قلبي وروحي”.

خالد نبهان يوجه رسالة إلى الذين تأثروا بموقفه مع حفيدته ويقول: "إن محبتكم ودموعكم التي انهمرت من أجلنا لامست قلبي وروحي، هذه الدموع الغالية علامة على مدى صدقكم، ولقد بكيت على بكائكم" #جنين #الشجاعيه #صهاينه_العرب #لواء_جولاني #Israel_terrorist #حماس #يحيى_السنوار #ابو_عبيده pic.twitter.com/s9l4mr0j1Z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 15, 2023

وأضاف: “هذه الدموع الغالية علامة على مدى صدقكم ولقد بكيت لبكائكم، إني أحببتكم دون أن ألتقي بكم وأقول لكم جميعا أبشروا بالخير فإن مع العسر يسرا، وسنلتقي بإذن الله تعالى على الخير وعلى المحبة”.

وتابع خالد نبهان: “لمن يسأل عن الثبات والصبر في لحظة الوداع، أقول إني تعلمت هذا الصبر وهذا الثبات من إسلامنا العظيم وأخلاق الأنبياء والمرسلين”.

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وختم قائلا: “أتوجه للعالم الحر.. أنقذونا من هذه الحرب، احموا أبناءنا من هذا الدمار”.

خالد نبهان يثير تعاطف الملايين

وكان خالد نبهان قد أثار تعاطفا كبيرا بعد ظهوره في مقطع فيديو مع حفيدته ريم وهو يودعها بعد استشهادها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وظهر نبهان في الفيديو المؤثر، وهو يحتضن جثمان حفيدته ريم، حيث أخذ يقبل وجنتيها ماسحاً عينيها.

وشوهد الجد المكلوم وهو يحمل جثماني ريم وطارق بين يديه، وأخذ يحاول فتح عينيّ الطفلة الصغيرة ويخاطبها ويكلمها مقبلا.

كما راح يلامس وجه طارق غير مصدق ما حصل، ويلفه جيداً بالكفن تارة، ويعمد إلى إغلاق فمه طوراً.