“هيطلعوها إخوان”.. تفاعل واسع مع فيديو لقاء الخميسي بعد صراخها من ارتفاع الأسعار (شاهد)

وطن- تصدرت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، التريند على منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتقادها لارتفاع الأسعار في بلادها، على وقع أزمة اقتصادية عنيفة.

وقالت الخميسي في مقطع فيديو لها: “إحنا رايحين لغاية فين.. لما زجاجة زيت الزيتون الصغيرة يبقى سعرها 1205 جنيهات.. إيه بقى.. بجد يبقى إيه اللي فاضل”.

وأضافت لقاء الخميسي: “أنا ست ممنوعة من كل الزيوت.. آكل بإيه؟ بمياه؟ ولا أعمل إيه؟.. سيبكم مني خالص.. الزيت ده الناس مش عاوزاه.. طيب بقية السلع.. هي الناس عايشة إزاي؟.. أنا عاوزة أعرف هي الناس بتجيب الحاجة إزاي”.

وتابعت: “الحاجة غليت، ارحمونا يا عالم.. راحموا الناس”.

تفاعل واسع

أثارت تصريحات لقاء الخميسي، حالة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ناشط: “هيطلع واحد دلوقتي يقولك لقاء الخميسي إخوان وأشرف عبد الباقي انضم لتنظيم داعش لمجرد إن زوجته انتقدت ارتفاع الأسعار بجد مجتمع مريض”.

وكتب فارس المصري: “الفنانة لقاء الخميسي تصرخ من إرتفاع الأسعار في مصر.. أومال باقي الشعب المطحون الذي تجاوزت نسبة الفقر فيه 70% يعمل إيه؟”.

وذكرت أماني السعيد: “زمان في التحرير كان في متظاهر شايل يافطة شدتني قوي ، مكتوب عليها ” عارف ليه مش فارقة معاك ؟ عشان ابنك لسه معاك”.. اليافطة دي عمري مانسيتها.. وكنت بستغرب لما الاقي سيساوي اتجه للمعسكر الاخر عشان اتضر في شغله او ماله أو أو .. ليه لازم يصلك ضرر عشان تحس بمعاناة ناس”.

وغرد وائل حسبو: “دلوقتى هيطلقوا عليكي اللجان زي الكلاب وكلام من عينة كلام الصول خميس في مركز التدريب.. الزجاجة دي تقعد سنه معاكي.. هو انتي بتشتري كل يوم.. واستخدام الزيت مضر على صحت الإنسان.. مهو كلنا عايشين من غير زيت زيتون”.

دلوقتى هيطلقوا عليكي اللجان زي الكلاب وكلام من عينة كلام الصول خميس في مركز التدريب.. الزجاجة دي تقعد سنه معاكي.. هو انتي بتشتري كل يوم.. واستخدام الزيت مضر على صحت الإنسان.. مهو كلنا عايشين من غير زيت زيتون.. #الدولار #الذهب #اشرف_السعد #علاء_مبارك #الحدود_المصرية #لقاء_الخميسي pic.twitter.com/JIRaYPlBy3 — Wael Hassabo (@wael_hassabo) December 13, 2023

وذكر ناشط: “أحب أقول إلى الفنانة لقاء الخميسى أن بعد التعويمة الجاية زجاجة الزيت الى بايدك هاتبقى فى حدود ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه”.