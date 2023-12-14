بعد استشهاد زميلتهم.. غضب بين موظفي جوجل لتورط الشركة في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة

وطن- احتج موظفو شركة جوجل، على تورط الشركة في توفير التكنولوجيا لإسرائيل, وذلك خلال وقفة احتجاجية في لندن يوم الأربعاء لتأبين زميلتهم الفلسطينية التي استشهدت في غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وكانت الوقفة الاحتجاجية تكريمًا لمهندسة البرمجيات مي عبيد، التي تخرجت من معسكر تدريب البرمجة الممول من Google “غزة سكاي جيكس” وكانت في عام 2020 جزءًا من برنامج تسريع جوجل للشركات الناشئة.

واستشهدت عبيد في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع عائلتها بأكملها في غارة جوية على غزة.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية موظفو جوجل وحملة No Tech For Apartheid خارج مكاتب الشركة بالقرب من محطة King’s Cross، وتأتي في أعقاب أحداث مماثلة جرت في مدينتي سياتل ونيويورك بالولايات المتحدة.

وقال جوزيف، الذي وصف نفسه بأنه مسؤول تنفيذي في شركة جوجل بلندن: “أعتقد أن الكثير منا اجتمعوا لإحياء ذكرى عبيد ولرفع مستوى الوعي وإظهار قيادة جوجل وأمازون أن الكثير منا يهتمون بهذا الأمر ويتضامنون مع الفلسطينيين ولن نسمح لتكنولوجيتنا بأن تكون كذلك لأنها تستخدم ضد المدنيين الأبرياء”.

لم يرغب أي من الأشخاص الذين قابلهم “ميدل إيست آي” في استخدام أسمائهم أو ألقابهم الوظيفية الرسمية، خوفًا من الانتقام.

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ولطالما انتقد موظفو جوجل العلاقات التجارية للشركة مع إسرائيل. وقد تم توجيه انتقادات خاصة إلى مشروع نيمبوس، وهو اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار بين جوجل وأمازون لتزويد إسرائيل وجيشها بخدمات السحابة والحوسبة.

ورغم أن جوجل أكدت في الماضي أن المشروع يقدم فقط خدمات “تجارية” لعدد من وزارات الحكومة الإسرائيلية، إلا أن وزارة المالية قالت عند الإعلان عن الصفقة إن أمازون وجوجل ستقدمان أيضًا خدمات “لمؤسسة الدفاع”.

غضب من استخدام تكنولوجيا جوجل في الحرب على غزة

وقال موظفو جوجل في الوقفة الاحتجاجية، إنهم غاضبون من أن التكنولوجيا التي طورتها شركتهم يمكن أن تكون متواطئة في الحرب الإسرائيلية، وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من الرقابة على التكنولوجيا الجديدة.

وقالت ألما أخصائية الثقة والسلامة: “لا أعتقد بنسبة 100% أنه من المقبول استخدام المنتجات التي نبنيها لهذا الغرض، وأعتقد أننا نحاول التعبير عن وجهة نظرنا داخل [Google] وفي بعض الأحيان نشعر أنه لا يتم سماعنا”.

وأضافت: “نحن لا نتفق مع استخدام منتجات جوجل لقتل المدنيين أو غير المدنيين، أي شخص، أي إنسان – نحن لسنا موافقين على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب لاتخاذ قرارات الحياة أو الموت”.

وكانت هناك شكاوى من الموظفين داخل جوجل منذ فترة طويلة قبل هجوم 7 أكتوبر، مفادها أنه لم يتم التسامح مع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين – أو حتى أنها واجهت سوء المعاملة – داخل الشركة.

وفي الشهر الماضي، حذرت رسالة مفتوحة نظمتها منظمة No Tech For Apartheid من “الكراهية والإساءة والانتقام” التي يتعرض لها الموظفون الفلسطينيون والعرب والمسلمون في جوجل، واتهمت المديرين بالعمل على “الاستجواب والإبلاغ ومحاولة الطرد”.

وكانت هناك أيضًا احتجاجات العام الماضي بعد أن اتهمت موظفة سابقة أخرى في Google، أرييل كورين، الشركة بمعاقبتها بإجبارها على الانتقال إلى البرازيل بعد أن نظمت إجراءات يقودها الموظفون ضد مشروع نيمبوس.

وقال جوزيف إنه كان هناك الكثير من “الضغوط” على أولئك الذين لديهم وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين.

وأضاف: “عليك أن تكون حذرًا للغاية فيما تقوله في حالة تصنيفك بشكل غير صحيح على أنك معاد للسامية، لذلك عليك أن تسير على قشور البيض، وفي الوقت نفسه، أعتقد أن الكثير منا سئموا من الصمت”.