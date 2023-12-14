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    حياتنا

    إنجي خوري تفجر مفاجأة عن اختطافها وحملها من أدهم نابلسي لأول مرة!

    قالت إنجي خوري إن ما يسمى بـ"عباد الشيطان" أجبروها على اتهام أدهم نابلسي بإقامة علاقة معها
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إنجي خوري تكشف حقيقة حملها من أدهم نابلسي
    إنجي خوري

    وطن – فجّرت إنجي خوري مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية، مفاجآت عن قضيتها مع الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وما كانت تردده خلال الفترة الماضية من ارتباطها به وحملها منه.

    ونفت إنجي خوري تلك الشائعات، وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “فوق 18″ الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، إن ما يسمى بـ”عبادي الشيطان” أجبروها على اتهام أدهم نابلسي بإقامة علاقة معها.

    إنجي خوري
    إنجي خوري

    وأكدت إنجي خوري أن ذلك جرى تحت التهديد الذي تعرضت له خلال اختطافها في إسطنبول.

    وأضافت: لم أتواصل يوماً مع أدهم، ولا معرفة شخصية بيننا. عبّادو الشيطان هم من قاموا باختطافي وأجبروني على إطلاق تلك الشائعات لإيذائه كونه التزم دينياً واختار طريقاً بعيداً عن الفن.

    وأوضحت إنجي تفاصيل اختطافها، قائلة: “عمد أشخاص مجهولون على استدراجي ووضع المنوم لي في مشروب زهورات، ففقدت عقلي وذاكرتي، ما اضطر شقيقي للعودة من ألمانيا وإدخالي إلى المستشفى حيث بقيت حوالي شهرا”.

    كما أعربت إنجي عن سعادتها لعودتها عن طريق السوء الذي كانت تسلكه، وفق تعبيرها. مؤكدة أنها اختارت ارتداء الحجاب عن قناعة وإرضاء لله.

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    بينما أكدت رغبتها في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي. مشيرة إلى أنها تمضي وقتها بالصلاة وقراءة القرآن.

    ويأتي حديث إنجي خوري الجديد بعد تصريحاتها الأخيرة التي زعمت خلالها حملها من أدهم نابلسي.

    إنجي خوري تدعي انها حامل من أدهم نابلسي
    إنجي خوري زعمت انها حامل من أدهم نابلسي

    أدهم نابلسي يكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه

    كان أدهم نابلسي ردّ على ادعاءات “إنجي” بحملها منه، عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك.

    وكتب في منشور له: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

    أدهم نابلسي watanserb.com
    الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي

    كما تابع الفنان المعتزل: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس. وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.

     

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