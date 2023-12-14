أكثر 5 أجزاء قذرة في الطائرة (صور)

وطن – كشف تقرير لموقع travelandleisure، عن أكثر 5 أجزاء قذرة في الطائرة حسب ما ذكره مضيفو الطيران.

ووفق التقرير، يسافر الملايين حول العالم، إذ يجب أن تكون الطائرات جاهزة للرحلة التالية بسرعة، وبينما تبذل فرق التنظيف قصارى جهدها لتنظيف كل مقعد قبل دخول الركاب الجدد، قد يتم تفويت بعض الأشياء أو تظل قليلاً متسخة من رحلة إلى أخرى.

ووفقًا لمضيفي الطيران، هناك بعض الأماكن التي قد ترغب في تجنبها، أو على الأقل استخدام معقم اليدين بعد لمسها.

أكثر 5 أجزاء قذرة في الطائرة

بطاقات التعليمات

“أكثر مكان متسخ في الطائرة هو بطاقة التعليمات الأمنية في جيب المقعد”. وفقاً لما قالته مضيفة الطيران ومدونة السفر جوزفين ريمو.

وبينما تلاحظ ريمو أن طاولات الأكل عادة ما يتم مسحها، لا يتم تنظيف بطاقات التعليمات. لذا، بمجرد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، تأكد من استخدام القليل من معقم اليدين – أو الأفضل، مسح بطاقة التعليمات بمنديل مبلل لحمايتك وحماية الركاب الأخرين من أي جراثيم.

الخزانة العلوية

بالإضافة إلى ذلك، قالت ريمو، من المهم إما مسح أو استخدام قطعة قماش لفتح الخزانات العلوية، حيث إنها “تُلمس من قبل الكثير من الأشخاص” و”نادرًا ما يتم تنظيفها”.

بينما قد يكون من الصعب تجنبها، بمجرد الانتهاء من وضع حقيبتك، استخدم معقم اليدين مرة أخرى.

طاولات الأكل

“يعرف الركاب عمومًا أن الطائرات مليئة بالأوساخ، ولكن طاولات الأكل تتجاوز الجراثيم العامة”. هذا ما قالته سو فوغويل، مضيفة طيران لديها أكثر من عقدين من الخبرة.

وتابعت: يكفي القول، إنه من الجيد مسح طاولة الأكل الخاصة بك جيدًا بمجرد صعودك على متن الطائرة، خاصة قبل تناول الطعام.

وأظهرت دراسة أجرتها Travelmath في عام 2015 أن طاولات الاكل بها ما يقرب من ثمانية أضعاف البكتيريا لكل بوصة مربعة مقارنة بالمكان الثاني الأكثر اتساخًا وهو زر تهوية الهواء العلوي.

أغطية المقاعد

وأضافت فوغويل: “أغطية المقاعد لا يتم استبدالها أو تنظيفها دائمًا”. وتوضح أنه يتم استبدالها أو تنظيفها فقط إذا تم الإبلاغ عنها.

وقالت بالنسبة لأولئك الذين لا يطيقون فكرة مقعد مقرف، هناك الكثير من أغطية المقاعد القابلة لإعادة الاستخدام في السوق.

مقابض أبواب الحمام

وفقاً لمضيفة الطيران جوزفين ريمو “يتم تنظيف المراحيض بانتظام، ولكن لا يتم تنظيف الأقفال ومقابض الأبواب”.

لهذا السبب، لاحظت ريمو، “من الجيد للركاب استخدام معقم اليدين بعد تخزين أمتعتهم، ولمس أي شيء في جيب المقعد أمامهم، والذهاب إلى الحمام”.

كما أظهرت دراسة عام 2019 أجراها مركز سياسة الغذاء في كلية “هانتر” في جامعة مدينة نيويورك، أن مياه الشرب في الطائرات قد تكون غير آمنة للبشر.

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وقيمت الدراسة عشر شركات طيران رئيسية من 0 إلى 5 ووجدت أن سبعة من أصل عشرة حصلت على درجة ثلاثة أو أقل.

وقال تشارلز بلاتكين، المدير التنفيذي لمركز سياسة الغذاء بجامعة هانتر كوليدج: “استنتاجي من إجراء البحث كان عدم شرب القهوة والشاي على الإطلاق على متن الطائرة” .

وكان لديه نصيحة أخرى لحمامات الطائرة: “أنا لا أغسل يدي أيضًا. لدي مناديل استخدمها”.