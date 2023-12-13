ملابس سوزان نجم الدين في عزاء شقيق أحمد حلمي تثير ضجة .. شاهد ما ارتدته!

وطن – فجّرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ بسبب ملابسها التي حضرت بها عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي.

وحضرت الممثلة السورية إلى عزاء خالد حلمي، شقيق الفنان المصري أحمد حلمي، مرتديةً جمبسوت أسود لامع، وتكشف كتفيها، الأمر الذي قوبل بانتقاداتٍ واسعة من المتابعين على منصات التواصل المختلفة .

ملابس سوزان نجم الدين تناسب سهرة وليس عزاء!

واعتبر معلّقون على مظهر الفنانة السورية بأن الملابس التي حضرت بها لتقديم واجب العزاء لا تليق بهكذا ظرف حزين، وكان الأجدر بها انتقاء ملابس محتشمة .

وجاء في بعض التعليقات أن هذه الملابس تناسب سهرة أو حفل، وليس عزاء.

وكان خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي رحل يوم الجمعة الماضي، وشيعت جنازته من أحد المساجد، وسط حضور المئات.

وظهر أحمد حلمي في الجنازة، حزينًا على شقيقه الأكبر، ومنهارًا من البكاء حزينًا على الراحل. حيث لم تفارق الدموع عيناه وهو يجلس بجوار النعش.

وكان خالد حلمي، يعاني مرض القلب وخضع لجراحة قلب مفتوح ومؤخرًا شعر بتعب شديد وتوفى قبل نقله إلى المستشفى. وفق ما كشف أحمد زكي، زوج سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي.