ماذا لو تسلمت الإمارات إدارة غزة؟.. مقرب من محمد بن زايد يفجر موجة جدل

وطن – نشر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المحسوب على نظام محمد بن زايد والمقرب منه، تغريدة حديثة تحدث فيها عن فرضية إدارة دولة الإمارات لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية منذ عدة شهور ارتكب خلالها الاحتلال جرائم مروعة بحق النساء والأطفال.

وزعم عبد الخالق عبد الله في تغريدته المثيرة للجدل أنه “لو استلمت الإمارات ادارة غزة المنكوبة والمحتلة لأعادت إعمارها وحققت ل 2.5 مليون نسمة من سكانها حياة كريمة وحولتها خلال 10 سنوات إلى مركز سياحي ومالي وتجاري عالمي”.

وأضاف عن فرضية تسلم الإمارات لإدارة غزة أنها بذلك “تستقطب افضل المواهب الفلسطينية والعربية حالها حال دبي” زاعما أن ما طرحه “مجرد خاطرة لأكاديمي إماراتي لا تغيب غزة لحظة واحدة عن باله”.

نجيب ساويرس ودعم التطبيع الإماراتي

وتفاعل نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري مع ما قاله الأكاديمي الإماراتي بأنها “أحسن فكرة”. ما يعكس مدى تماهي مصر مع التطبيع الإماراتي لصالح الاحتلال وأجنداته.

وكان عبدالخالق عبدالله قد أثار الجدل بصورة مفبركة عن الجزيرة يزعم فيها تصريحاً منسوباً لمتحدث كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأنه خارج غزة.

وجاء في تعليق عبدالخالق عبدالله على الصورة التي نشرها ويتضح فيها أنه فقد صوابه ولم يعد يملك أي حجة أو منطق ليوجه به الانتقادات للمقاومة الفلسطينية: “البعض اعتقد أن أبو عبيدة هو جيفارا زمانه”.

سخرية واسعة

وأثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن فرضية إدارة الإمارات لغزة سخرية واسعة وتعليقات عديدة من رواد منصات التواصل.

أكاديمي غبي يغرد بلده نسفت الحجر والبشر في اليمن وليبيا والسودان ومليونير مصري يؤيد باعتبار غزة أو فلسطين من عزبة أبوه — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 12, 2023

وعلق الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير (وطن) نظام المهداوي على التغريدة ضمن منصة (إكس) واصفاً عبدالخالق عبدالله بأنه: “أكاديمي غبي يغرد.. بلده نسفت الحجر والبشر في اليمن وليبيا والسودان ومليونير مصري يؤيد باعتبار غزة أو فلسطين من عزبة أبوه”.

جنوب اليمن تحت ايدكم منذ سنوات وما رأيناه تحول لمركز سياحي ومالي وتجاري — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 12, 2023

وبالحجة والدليل أكد الصحفي السوري قتيبة ياسين كذب الأكاديمي الإماراتي وكذب بلاده في ادعاءاتها بأنها “صانعة السلام والحضارات”: “جنوب اليمن تحت أيديكم منذ سنوات وما رأيناه تحول لمركز سياحي ومالي وتجاري”.

اليمن خير دليل!

وكتب أحمد فوزي ساخراً من الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله: “فين شفت هذا الكلام .. لحظة اتذكر .. ايوة شفته في عدن في اليمن في 2015”.

وعن ذلك الوقت أضاف فوزي بتغريدته عما قالوه الإماراتيون من أكاذيب: “قالوا بتكون عدن مثل دبي وحولها إلى مستنقع ومليشيات ودمروها حتى انهم عندما خرجوا أخذوا محطات الكهرباء”.

فين شفت هذا الكلام .. لحظة اتذكر ايوة شفته في عدن في اليمن في 2015 قالوا بتكون عدن مثل دبي وحولها إلى مستنقع ومليشيات ودمروها حتى انهم عندما خرجوا أخذوا محطات الكهرباء. وقبله شفته في الصومال وعندما طردت حكومة الصومال الامارات ومن حقد الامارات أفرغوا المستشفى من كل محتوياته. pic.twitter.com/nEulJCjlbV — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) December 12, 2023

وتابع: “قبله شفته في الصومال وعندما طردت حكومة الصومال الامارات ومن حقد الامارات أفرغوا المستشفى من كل محتوياته”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه، الاثنين، رسالة قال متابعون إنها إماراتية سعودية تطمأن الإسرائيليين بأنهم لن يدفعوا أي أموال لقاء إعادة إعمار غزة وأن أموال الرياض وأبوظبي ستدفع كلفة ما دمرته إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتكلم نتنياهو بلسان محمد بن زايد ومحمد بن سلمان في جلسة بالكنيست، بأن لا يقلق الإسرائيليون من تدمير غزة فأنظمتهم ستسدد تكلفة ذلك وتتحمل التكلفة الاقتصادية.