كلمة جديدة لمتحدث سرايا القدس.. رسائل أبو حمزة لـ”أمة المليار” وإسرائيل

وطن – بثت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كلمة لـ “أبو حمزة” الناطق العسكري باسمها، جدد فيها خيار المقاومة الفلسطينية بالصمود وإصرارها على النصر ونيل الحرية مهما اشتدت الصعاب وتفاقمت التحديات.

وقال أبو حمزة في كلمته إن أيام معركة “طوفان الأقصى” تتوالى ومنذ بدايتها تم التأكيد أن المقاومة الإسلامية لن تستلم، ولن ترفع الراية البيضاء

وأضاف: “مهما طالت هذه المعركة فنحن أهلها بأمر الله وإرادته”. واستدرك: “لعل العدو الخاسر الخائب لم يفهم النص واستمر بقصف المدنيين الآمنين دون سابق إنذار”.

أبو حمزة: “إسرائيل تتجرع الخيبة”

ومضى الناطق باسم “سرايا القدس” قائلاً: “هذا حال الجبناء العجزة عندما يتجرعون الخيبة والهزيمة على أيدي الثابتين الراسخين في أرضهم كما هم راسخون في إيمانهم”.

وأشار الناطق باسم سرايا القدس إلى أن المعركة بالنسبة للعدو الإسرائيلي “لم تعد بهدف القضاء على المقاومة أو حتى استعادة المحتجزين وتبادل الأسرى”، بل هي –كما قال- تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقاومته التي ألحقت هزيمة تاريخية بهذا الكيان الغاصب على مدار سنوات احتلاله.

وشدد أبو حمزة على أن المقاومة الفلسطينية تخوض حرباً مفتوحة مع الاحتلال “الصهيو أمريكي” وتدافع عن المسجد الأقصى بالنيابة عن أمة المليار مسلم.

متحدث السرايا لأمة المليار مسلم: “ادفعوا معنا هذا العار”

وخاطب متحدث سرايا القدس أمة المليار بقوله: “ادفعوا معنا هذا العار، وهذا الظلم، وشلال الدم المسفوح في غزة، واكبحوا معنا شهوة القتل الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية.”

“نتنياهو الأرعن الدجال”

وعلى المستوى الميداني أعلن أبو حمزة أن مقاتلي المقاومة قاموا بتدمير عشرات الآليات والمدرعات وناقلات الجند بقذائق تاندوم وآر بي جي وعبوات الثاقب البرميلية، ونسف المنازل بقوات العدو والاشتباك في الشوارع والأزقة ما أسفر عن تحقيق قتلى بالعشرات وإصابات بالمئات في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف: “نحن مستمرون بعون الله بقصفنا للمدن الصهيونية بالصواريخ والحشودات العسكرية على يد أبطال المدفعية.”

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رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

وخاطب متحدث سرايا القدس جمهور الكيان الصهيوني وعوائل الأسرى المحتجزين في غزة بأن “الأرعن الدجال نتنياهو” يعلم جيداً ما هو مصيره المحتم بعد انتهاء الحرب.

وتابع:”وهذا شأنكم، حاكموه أو اسجنوه أو اقتلوه، وعليه فهو يعمل جاهدا على المماطلة والمراوغة وهدف استمرار الحرب الوحيد لديه هو البقاء في سدة الحكم.”

وتابع أن “الثمن بلا شك حياة أبناءكم، فمصير أسراه وجنوده لدينا لن يخرج عن احتمالين إما القتل بفعل الضربات الصهيونية ومحاولات تحريرهم الغبية أو التحرير عبر التفاوض تحت سقف وقف إطلاق النار التام.”

وختم أبو حمزة حديثه بالقول :”لو اجتمعت قوى الأرض-وقد اجتمعت- فلن تحرر أسيراً واحداً بإذن الله.”