جنود إسرائيليون يقتلون 20 من زملائهم في غزة.. اعترافات صادمة لجيش الاحتلال

وطن- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن 20 جنديا من عناصره قُتلوا بنيران صديقة في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية الذين أعلن الجيش ارتفاع عددهم إلى 111 بين ضباط وجنود.

ووفق ما أعلنه الجيش، فإن 13 جنديا قتلوا بنيران قواته بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مقاومون فلسطينيون، فيما أصيب بعضهم بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة.

وأحد هؤلاء الجنود قتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته، كما قتل جنديان نتيجة حوادث دعس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة، وقتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة واثنان آخران، بشظايا ذخائر الجيش.

وبحسب الإذاعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وجود عدد كبير من القتلى بهذا الشكل يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى.

اقرأ أيضا:

واعترف أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى.

الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال

وبذلك، يصبح العدد الكلي لقتلى الجيش الإسرائيلي 435 ضابطا وجنديا، وهي الحصيلة المعلنة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم الرقابة العسكرية المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال، ينشر الإعلام الإسرائيلي بين الفينة والأخرى تقارير عن حجم خسائر جيش الاحتلال تخالف الإعلان الرسمي.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد نشرت يوم السبت الماضي، عن تسجيل خمسة آلاف جندي إسرائيلي جريح منذ بداية الحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من 58% منهم يعانون إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر أطراف.

كما نشرت صحيفة هآرتس، تقريرا عن عدد القتلى الإسرائيليين، وركزت على ما سمته الفجوة الكبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال، وما تظهره سجلات المستشفيات التي استقبلت، وفقها، 4 آلاف و593 جريحا.

وسبق أن كشف أيضا مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، أنه قدم العلاج لألفين و34 جنديا وضابطا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.