دعم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لفلسطين على الهواء يلقى تفاعلا

وطن – رفعت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، العلم الفلسطيني مكتوبًا عليه “كلنا غزة” خلال حضورها “حفل توزيع جوائز وشوشة لعام 2023”. وذلك تضامنًا مع أهالي فلسطين وما يحدث لهم من جرائم على يد الكيان الصهيوني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وظهرت الفنانة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، على السجادة الحمراء مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهى تحمل علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة.

الممثلة #ياسمين_عبد_العزيز تفاجئ الجميع وترفع العلم الفلسطيني على السجادة الحمراء لحفل “وشوشة” مساء أمس الذي ظهرت فيه مع زوجها الممثل #احمد_العوضي 🥰#العراب pic.twitter.com/rZctQ9xik7 — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) December 11, 2023

وكانت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فازا بجائزتي أفضل ممثلة وممثل في استفتاء مهرجان الأفضل 2023 في الدراما من مهرجان وشوشة، وذلك بعد نجاح مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهدى أحمد العوضي جائزته لياسمين عبد العزيز، وحرص على تعزية ضحايا فلسطين.

اقرأ أيضا:

تعليق أحمد العوضي

وقال أحمد العوضي زوج ياسمين في لقاء مع موقع “et بالعربي” في تعليق على حمل علم فلسطين: “هي بتقول للناس إننا متضامنين مع الشعب والقضية الفلسطينية وكلنا قلبا وقالبا فنانين وجمهور مع الشعب الفلسطيني”.

وتابع: ” فكرة أننا نكون على قد الحدث مينفعش النهاردة يبقى في ضرب وأنا طالع ببين للناس إني مش حاسس بيهم، محدش قال أمنع شغل بس نحترم مشاعر الآخرين، الحاجة اللي كنت متعود أعملها يوميا مع الناس هقللها أو معملهاش عشان احترم إخواتي”.

وتعاون العوضي وياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي 2023 بمسلسل “ضرب نار” وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وشارك معهما مها نصار، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.