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    حياتنا

    قصة عروس حامل ترقص مع عريسها في مصر .. فيديو أشعل ضجةً وصاحبه يكشف السرّ

    انتقد البعض المشهد واستنكر احتفال العروس وهي حامل بما لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    عروس حامل ترقص مع عريسها في مصر
    العروس الحامل ظهرت ترقص مع عريسها وأثارت الجدل قبل أن تتبين حقيقة الحفل

    وطن – ضجّت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً، بعد انتشار مقطع فيديو، تظهر فيه عروس حامل  وهي ترقص مع عريسها في مصر.

    في مقطع الفيديو المتداول، وننشره، نشاهد العروس ببطنٍ بارز، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وترقص مع عريسها، الأمر الذي اثار حالةً من الصدمة، وتعليقاتٍ متباينة، خاصةً وأن البعض قالوا إنها تحتفل بزفافها في شهرها السابع، قبل أن تتضح حقيقة الحفل.

    وبينما أعرب البعض عن إعجابهم بجرأة العروس واحتفالها بزفافها وهي حامل، أعرب البعض الآخر عن تخوفهم من تأثير الحمل على صحة العروس.

    كما انتقد آخرون المشهد واستنكر احتفال العروس وهي حامل بما لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية.

    وتوالت التعليقات الساخرة على مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع مثل متولي الذي كتب: “دا انتفاخ ولا هي حامل؟؟”.

    فيديو عروس حامل يثير جدلاً
    ظهرت العروس في الفيديو والصور ببطن بارزة ما دفع المتابعين للتخمين أنها حامل

    لكن على الجانب الآخر استنكر العديد التعليقات والمنشورات التي حاولت إثارة الجدل، مثل متابعة قالت:“واضح انها متزوجة بس بالحمل سوت حفلة ولبست ابيض”.

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    وقالت إحدى المغردات على منصة X: “عشان لحد يسيء لهم حرام، هما متزوجين من زمان وعندهم بنت والحين حامل بالثاني ولأن ما قدروا يسوون بالبداية العرس اللي يحلمون فيه سووه الحين، عن نفسي أشوف ماله معنى عقب الزواج وهالفترة اللي طافت كلها بس عن خاطرها كانت حابة وسووا عرس وكيفهم، أوكي بس عشان لحد يظن ظن سوء”.

    وتبين أن الفيديو يعود في الأصل إلى حفل لمعرفة نوع الجنين وأن ما جرى تداوله عار من الصحة تماماً، حيث نشر صاحب الفيديو عبر انستغرام حقيقة الصور والمقطع المنتشر . موضحا أنه وقع ضحية الشير والنسخ على صفحات فيس بوك دون تدقيق.

    حقيقة فيديو العروس الحامل
    تبين أن العروس كانت في حفل لمعرفة نوع الجنين وليس كما أشيع عنها
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